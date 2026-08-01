El mensaje de Montaldo tras el violento ataque a una alumna: “Estamos aquí para acompañarlos”

Resumen para apurados
- La ministra de Educación Susana Montaldo visitó ayer la escuela Ildefonso de las Muñecas en Tucumán tras el asalto a una alumna para anunciar medidas de seguridad.
- La menor fue arrastrada por delincuentes al defender su mochila. Tras la preocupación de la comunidad educativa, la policía informó que los sospechosos ya están detenidos.
- Gobierno y policía acordaron reforzar la vigilancia desde las 7 AM y mejorar la iluminación del predio para prevenir futuros hechos de violencia en los ingresos escolares.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, visitó ayer la Escuela de Comercio Ildefonso de las Muñecas luego del violento asalto que sufrió una alumna de tercer año en las inmediaciones del establecimiento. Durante el encuentro, dialogó con la estudiante, el equipo directivo y autoridades policiales y anunció medidas para reforzar la seguridad en los horarios de ingreso.
“Estamos aquí para acompañarlos”, expresó la funcionaria, quien señaló que una de las primeras acciones será mejorar las condiciones de seguridad en los alrededores de la escuela. En ese sentido, adelantó que se gestionará una mejor iluminación y que se solicitará una mayor presencia policial desde las primeras horas de la mañana.
“Se necesita que la zona esté mejor iluminada y ya vamos a hablar para que haya también una permanencia y un recorrido policial a partir de las 7 de la mañana, que es cuando los chicos empiezan a llegar al colegio, para que esté más cuidada, más protegida la zona”, explicó.
La visita se produjo luego del ataque sufrido por la estudiante, quien fue interceptada cuando se dirigía a la institución. Según relató el director de la escuela, David César Ysaya, la adolescente fue víctima de un violento forcejeo durante el robo. “La niña fue atacada, la arrastraron en el piso; ella se resistió a dar sus pertenencias, las cuales eran útiles escolares y mochila”, detalló el directivo.
El episodio generó preocupación entre la comunidad educativa de una institución que cuenta con unos 600 alumnos distribuidos entre los turnos mañana y tarde. Ante esta situación, Ysaya solicitó medidas permanentes para reforzar la seguridad en el sector.
“Le pedimos la presencia de una garita y que sea algo constante el hecho de que ellos puedan venir aquí”, señaló.
Del encuentro también participaron el subcomisario Hugo Bustamante, jefe de la División Cabinas de Vigilancia, y la supervisora del Circuito 1 - Agrupamiento 12, María Eugenia Gigena.
Desde la Policía de Tucumán indicaron que la investigación por el robo ya está en marcha. Bustamante aseguró que la fuerza comenzó a trabajar apenas tomó conocimiento del ataque y que se busca tanto identificar a los responsables como recuperar los elementos sustraídos.
“Apenas se tomó conocimiento del robo que sufrió esta niña, la Policía de Tucumán ha trabajado intensamente para dar con los autores del hecho y el recupero de los elementos que le han sustraído”, afirmó.
Según informó el subcomisario, los sospechosos se encuentran a disposición de la Justicia. Mientras avanza la investigación, las autoridades policiales y educativas acordaron reforzar las tareas de prevención en los alrededores de la escuela, especialmente durante el horario de ingreso de los estudiantes.