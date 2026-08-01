El mensaje de Montaldo tras el violento ataque a una alumna: “Estamos aquí para acompañarlos”

La visita se produjo luego del ataque sufrido por la estudiante, quien fue interceptada cuando se dirigía a la institución. Según relató el director de la escuela, David César Ysaya, la adolescente fue víctima de un violento forcejeo durante el robo. “La niña fue atacada, la arrastraron en el piso; ella se resistió a dar sus pertenencias, las cuales eran útiles escolares y mochila”, detalló el directivo.