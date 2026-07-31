Violento robo en Tucumán: atacaron a una adolescente cuando iba a la escuela y el momento quedó grabado

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán detuvo a dos hombres que asaltaron y arrastraron a una adolescente de 15 años para robarle la mochila el miércoles cerca de su escuela.
- El ataque fue grabado por cámaras de seguridad. Tras los operativos, la fuerza recuperó los útiles robados y secuestró la motocicleta utilizada para la fuga.
- Los sospechosos mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia, que evaluará sus antecedentes y determinará sus responsabilidades penales con las pruebas.
Una adolescente de 15 años fue víctima de un violento robo cuando se dirigía a la escuela. Dos hombres la interceptaron, forcejearon con ella para quitarle la mochila y terminaron arrastrándola hasta hacerla caer sobre el pavimento. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió avanzar en la investigación. Un día después del ataque, la Policía aprehendió a los dos sospechosos.
El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 7.30, en la esquina de Isabel la Católica y Federico Helguera, a pocos metros del establecimiento educativo al que asistía la joven.
La cámara de seguridad captó el momento en que uno de los agresores tomó la mochila y comenzó a tironear de ella. La adolescente intentó conservar sus pertenencias y se resistió durante varios segundos, pero la violencia del forcejeo hizo que terminara siendo arrastrada y golpeada.
Finalmente, los atacantes lograron quitarle la mochila y escaparon del lugar a bordo de una motocicleta. En el bolso, la estudiante llevaba sus útiles escolares.
El video permitió identificar a los sospechosos
Luego de que las imágenes comenzaran a circular, efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital iniciaron distintas tareas para identificar y localizar a los presuntos autores del robo.
La investigación avanzó ayer con dos procedimientos. Uno de los sospechosos fue encontrado en Juan José Paso al 1.900, en inmediaciones del barrio Ciudad de Dios. El segundo fue localizado en el barrio El Chivero.
Durante los operativos, los agentes secuestraron la motocicleta que habría sido utilizada para escapar después del ataque y prendas de vestir presuntamente utilizadas por los acusados durante el robo.
Además, los policías lograron recuperar la mochila de la adolescente y los útiles escolares que llevaba en su interior.
El jefe de la Patrulla Motorizada Capital, comisario Carlos Chaparro, confirmó que ambos aprehendidos son mayores de edad. Los investigadores aguardaban los informes oficiales para determinar si los sospechosos cuentan con antecedentes.
Tanto las prendas y la motocicleta secuestradas como las grabaciones de las cámaras de seguridad serán incorporadas a la causa. Con esos elementos, la Justicia deberá determinar la responsabilidad que tuvo cada uno de los acusados en el ataque contra la estudiante.