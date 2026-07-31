Violento robo en Tucumán: atacaron a una adolescente cuando iba a la escuela y el momento quedó grabado

Una adolescente de 15 años fue víctima de un violento robo cuando se dirigía a la escuela. Dos hombres la interceptaron, forcejearon con ella para quitarle la mochila y terminaron arrastrándola hasta hacerla caer sobre el pavimento. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y permitió avanzar en la investigación. Un día después del ataque, la Policía aprehendió a los dos sospechosos.