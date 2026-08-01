Cartas de lectores: Horacio Muratore: in memoriam

El fallecimiento del CPN Horacio Muratore, dirigente tucumano con trascendencia mundial, que llegó a ser presidente de FIBA (Federación Internacional de Básquet ), ha provocado hondo pesar en todos los medios donde se desempeñó, deportivos, académicos y empresariales. Para el grupo de ex compañeros promoción 1968, de la Escuela de Comercio N° 1, Gral. Manuel Belgrano, como de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, eras el orgullo de todos nosotros. Querido Horacio, te vamos a extrañar siempre, por tus conceptos sobre la vida, la familia, esa humildad que irradiabas. Alto vuelo, y a gozar de la luz que no tiene fin.