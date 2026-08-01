Cartas de lectores: Deportes tucumanos

Los argentinos por excelencia somos futboleros. En Tucumán existen otros varios deportes que se practica y compiten con singular éxito, especialmente, el rugby, el boxeo, el básquet, el vóley, el tiro, el taekwondo y el hockey. Como varios, no sé cómo se juegan ni sus reglamentos; lo que sí sé es que se nos ensancha el pecho al ver a tucumanos vistiendo las camisetas de los seleccionados nacionales en representación de nuestro país. En esta oportunidad me quiero referir a las estrellas del “Jardín de la República” integrantes de los seleccionados de hockey; en damas, Vicky Sauze, nuestra leona; y en los Leones y Leoncitos, Ignacio, Luca y Bautista Dulor (del Club San Martín), acompañados, influenciados y entrenados por papá y mamá, también jugadores. Familia Dulor, ustedes no se imaginan lo orgullosos y honrados que nos sentímos con sus conquistas; todo el pueblo tucumano les dice ¡Gracias! y le agradecemos a Dios por hacerlos tan buena gente, ejemplo de unión familiar y que sean hijos de esta bendita tierra llamada Tucumán. ¡Felicidades y éxitos eternos!