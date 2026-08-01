OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: El señor Ventura Murga
Cartas de lectores: El señor Ventura Murga
Hace 4 Hs

Hace unos días leí en esta sección una carta (“Por falta de rigor científico o por falta de moral”, de María Liliana Aráoz -28/87-) que, entre otras cosas, cuestionaba científica y moralmente a un historiador, genealogista y periodista como el señor Ventura Murga, a quien he conocido mucho, desde los tiempos de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Él fue uno de los fundadores de la Junta y dirigió su revista hasta su fallecimiento, en diciembre de 2019. Allí la publicación de trabajos históricos fue impecable, como así también el accionar de Murga en la secretaría de la institución y en la Comisión Directiva. A la Junta le dedicó sus mejores esfuerzos. Fue un gran historiador y genealogista, brindó excelentes trabajos, por los cuales recibió merecidos elogios. Fue mi vecino en el barrio Terán y su personalidad era altamente apreciada. Los historiadores le agradecíamos siempre el apoyo que brindaba con sugerencias y datos. También compartí con él su accionar en el Centro de Estudios Genealógicos, donde Murga era una autoridad. Fue un gran periodista, de alto cargo en LA GACETA. Hay tantas cosas para el recuerdo... Especialmente sus investigaciones, gentileza y caballerosidad; también su excelente familia, su esposa Clarita y sus hijos. Precisamente, por esas cualidades me afectó esa carta de lectores, en la que fue cuestionado por un tema de una obra publicada en 2014. Recién ahora, con él ya fallecido y sin la posibilidad de responder, es objetado. Por lo tanto, esa nota es la historia de una cobardía.

Sara Peña de Bascary                                

saraelisapena@gmail.com

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