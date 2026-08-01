Defender los bosques, una responsabilidad de todos

La pérdida de más de 40.800 hectáreas de bosque nativo en apenas seis meses en el norte argentino no es solamente una cifra ambiental: es una advertencia sobre el modelo de desarrollo que estamos construyendo y sobre las consecuencias que pueden dejar decisiones tomadas sin una mirada de largo plazo. El Gran Chaco continúa retrocediendo a un ritmo preocupante, mientras sus impactos comienzan a sentirse en el clima, en la biodiversidad y en la vida cotidiana de miles de personas.
Con cada hectárea desmontada también se pierde capacidad de regulación del agua, protección de los suelos y almacenamiento de carbono. Se destruyen hábitats de especies emblemáticas, como el yaguareté, y se alteran los territorios donde comunidades campesinas e indígenas desarrollaron durante generaciones sus formas de vida. El bosque es un recurso estratégico que debe ser administrado con responsabilidad.
Frente a esta realidad, la discusión no puede limitarse a señalar culpables. La solución requiere compromisos concretos de todos los sectores involucrados. El Estado tiene una responsabilidad central: fortalecer los controles, garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales, mejorar los sistemas de fiscalización y aplicar sanciones efectivas cuando se destruyen áreas protegidas. La propuesta de incorporar la deforestación ilegal como delito penal abre un debate necesario, porque transformar miles de hectáreas de bosque en una simple infracción administrativa resulta insuficiente frente a la magnitud del daño.
Pero ninguna política pública será efectiva sin una participación activa del sector privado. Las empresas agropecuarias, industriales y comerciales deben asumir que la producción sustentable no es una amenaza para la rentabilidad, sino una condición necesaria para sostener la actividad en el tiempo. Existen alternativas vinculadas al manejo responsable del suelo, la producción con certificaciones ambientales, la recuperación de áreas degradadas y la incorporación de tecnologías que permitan producir sin avanzar sobre los ecosistemas más frágiles.
También es imprescindible fortalecer la educación ambiental. La defensa de los bosques no puede quedar reducida a especialistas o funcionarios. Debe formar parte de la cultura ciudadana desde las escuelas, acentuando la incorporación de conocimientos sobre biodiversidad, cambio climático, consumo responsable y cuidado del territorio. La concientización también debe alcanzar a las comunidades urbanas. Muchas veces la deforestación parece un problema lejano, limitado a zonas rurales, pero sus consecuencias llegan a las ciudades mediante temperaturas extremas, alteraciones en las lluvias, inundaciones y pérdida de calidad ambiental.
En Tucumán existen herramientas importantes, como el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y los sistemas de monitoreo satelital que permiten detectar desmontes y mejorar la transparencia. Sin embargo, las herramientas sólo son útiles cuando están acompañadas por voluntad política, recursos suficientes y una verdadera decisión de proteger el patrimonio natural.
El desafío es encontrar un equilibrio entre producción y conservación. El desarrollo no puede medirse únicamente por la cantidad de hectáreas transformadas, sino también por la capacidad de preservar los recursos que garantizarán el futuro. Los bosques nativos tardaron siglos en formarse y pueden desaparecer en pocos días. Evitarlo exige compromiso oficial, responsabilidad privada y una ciudadanía consciente de que cuidar la naturaleza es también cuidar su propia vida.