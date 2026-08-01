Defender los bosques, una responsabilidad de todos

La pérdida de más de 40.800 hectáreas de bosque nativo en apenas seis meses en el norte argentino no es solamente una cifra ambiental: es una advertencia sobre el modelo de desarrollo que estamos construyendo y sobre las consecuencias que pueden dejar decisiones tomadas sin una mirada de largo plazo. El Gran Chaco continúa retrocediendo a un ritmo preocupante, mientras sus impactos comienzan a sentirse en el clima, en la biodiversidad y en la vida cotidiana de miles de personas.