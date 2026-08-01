“Las canciones de Mercedes Sosa hablan de la gente”

Clara Mutsuko cierra esta noche su visita a Tucumán en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), con su homenaje a Mercedes Sosa que le hizo ganar el premio que lleva el nombre de La Negra como mejor tributo.
La artista paraguaya eligió el repertorio de la cantora tucumana “porque sus canciones hablan de la gente, de la esperanza, de la justicia, del amor y de la identidad como seres humanos”, afirma en diálogo con LA GACETA. “Siempre necesitamos esa curita al corazón o ese aliento de ‘Vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora’. Es una forma de agradecer el legado que dejó y de mantener viva su música para las nuevas generaciones. Interpretar las canciones que ella cantó también es un desafío artístico: no solo hay que cantar bien, sino transmitir esa emoción que ella dedicaba”, agrega.
- ¿Qué implica Mercedes Sosa en la canción popular?
- Representa la identidad latinoamericana. Con su voz logró unir a muchas personas y transmitir historias que forman parte de nuestra cultura. Sigue siendo un referente tan importante; era una intérprete que lograba darle un significado muy profundo a cada tema y su música sigue siendo actual y emocionando a tantas personas.
- ¿Cómo llegó a su repertorio?
- Mi papá es folclorista y vengo de una familia de artistas. Mercedes siempre estuvo presente desde mi infancia. Mi primera conexión consciente fueron “Entra a mi pago sin golpear” y “Canción y huayno”.
- ¿Cuál es el espacio que tiene para aportar lo propio dentro de un tributo?
- ¡Mucho! La gente asocia la imitación con un tributo, pero es más bien una forma de agradecer y de mantener vivas sus canciones. Que tengamos ciertas características en común es más bien una hermosa coincidencia. No vine a ocupar el espacio de alguien más.
- ¿Mercedes tiene una heredera continental?
- Es una figura irrepetible . Hay muchos artistas que han continuado difundiendo lo latinoamericano y que han hecho aportes muy importantes; pero hablar de una única heredera me parece difícil. Cada generación tiene voces distintas, y su herencia vive en muchos intérpretes, no en uno solo.
- ¿Cómo la trató Tucumán?
- El tucumano tiene una calidez inigualable, me han recibido de una manera que no tengo palabras que describan esa sensación. He recibido mucho cariño, con mis colegas comparto contactos, charlas, conocimientos, comidas... me he sentido realmente querida y acompañada.
- ¿Qué implicó ganar el premio tucumano?
- Me llevó a la reflexión de que lo estaba haciendo bien y reafirmó mis ganas de seguir creciendo como artista. ¡Mercedes me eligió! No pensaba interpretar su repertorio hasta que entré en un reality en mi país. Sobre su persona, prefiero quedarme con sus obras antes que con las polémicas. Más allá de las opiniones o diferencias que cada uno pueda tener, cuando hablamos de Mercedes Sosa, estamos hablando de una de las artistas más importantes de la historia artística. Las discusiones pasan, pero la música permanece. Llevó nuestra música al mundo, emocionó a generaciones enteras y dejó una huella que trasciende cualquier ideología. El mejor homenaje que podemos hacerle es valorar su arte, su compromiso con la cultura y el enorme aporte que hizo a la canción; hay que mantener vivos los valores que transmitía, respetar nuestras raíces y entender que la música tiene el poder de unir a las personas más allá de sus diferencias. ¡No se puede descalificar a una leyenda!
- ¿Hacia dónde apunta su carrera artística?
- A seguir difundiendo el folclore con mucho respeto y compromiso. Sueño con ir construyendo mi propio camino. Más adelante me gustaría incorporar otras obras del cancionero continental, explorar nuevos repertorios y compartir composiciones propias que reflejen mi identidad como artista.