“Las canciones de Mercedes Sosa hablan de la gente”

- Me llevó a la reflexión de que lo estaba haciendo bien y reafirmó mis ganas de seguir creciendo como artista. ¡Mercedes me eligió! No pensaba interpretar su repertorio hasta que entré en un reality en mi país. Sobre su persona, prefiero quedarme con sus obras antes que con las polémicas. Más allá de las opiniones o diferencias que cada uno pueda tener, cuando hablamos de Mercedes Sosa, estamos hablando de una de las artistas más importantes de la historia artística. Las discusiones pasan, pero la música permanece. Llevó nuestra música al mundo, emocionó a generaciones enteras y dejó una huella que trasciende cualquier ideología. El mejor homenaje que podemos hacerle es valorar su arte, su compromiso con la cultura y el enorme aporte que hizo a la canción; hay que mantener vivos los valores que transmitía, respetar nuestras raíces y entender que la música tiene el poder de unir a las personas más allá de sus diferencias. ¡No se puede descalificar a una leyenda!