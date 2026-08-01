Exposición Rural de Palermo: destacada participación de alumnos de la Facultad de Agronomía de la UNT

La Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria (FAZyV) de la Universidad Nacional de Tucumán participó del Concurso Anual “Jurado Alumno”, en el que se disputa el premio “Estímulo Sociedad Rural Argentina”, en el marco de la 138.ª Exposición Rural de Palermo. La delegación tucumana, integrada por 26 estudiantes de la carrera de Ingeniería Zootecnista, obtuvo el segundo mejor puntaje del certamen general entre 12 universidades de todo el país, tras competir en las juras de bovinos, ovinos y equinos. También logró el primer lugar en la jura de ovinos de la raza Hampshire Down por mayor puntaje grupal -y una alumna se destacó con el mayor puntaje individual-.
Asimismo, en el Concurso de Jura Individual organizado por Hereford, los estudiantes de la UNT arrasaron en la categoría Junior, y se quedaron con el primer y con el segundo puesto; y en Senior alcanzaron el tercer lugar.
Los resultados reflejan un proceso de formación que se desarrolla durante todo el año y combina clases teóricas, prácticas en establecimientos ganaderos y entrenamientos específicos de juzgamiento animal. La participación de la FAZyV en la exposición ya supera las dos décadas y se convirtió en una de las experiencias académicas más importantes para los estudiantes de Ingeniería Zootecnista.
La decana de la Facultad, Susana Monserrat, destacó el desempeño alcanzado por la delegación y el compromiso institucional para sostener esta experiencia formativa. “Para nosotros es un enorme orgullo”, celebró.