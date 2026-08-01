Aniversario de la Eeaoc: “La fecha nos invita a reconocer el trabajo presente y a proyectar los desafíos por delante”
En el acto por los 117 años de la Eeaoc, su presidente, Roberto Sánchez Loria, destacó la historia de la entidad, que siempre aportó investigación, desarrollo tecnológico y servicios al sector productivo.
Al celebrar el 117° aniversario de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) renovamos el compromiso de una institución que forma parte de la historia productiva, científica y tecnológica de Tucumán. Esta fecha nos invita no solo a mirar el camino recorrido, sino también a reconocer el trabajo presente y a proyectar los desafíos que tenemos por delante. En ese marco, resulta oportuno destacar algunos de los avances alcanzados durante este período”, afirmó Roberto Sánchez Loria, presidente de la prestigiosa entidad agrocientífica durante su discurso con motivo del aniversario de la institución.
Sánchez Loria mencionó que desde las áreas técnicas, la Eeaoc continuó durante este período trabajando sobre los principales sistemas productivos y agroindustriales de Tucumán y la región, integrando investigación aplicada, desarrollo tecnológico, servicios especializados, calidad analítica y transferencia al medio productivo: “Esta articulación entre producción primaria e industria constituye una de las fortalezas históricas de nuestra institución”.
A continuación, nombró las diferentes acciones que la Eeaoc desarrolló en la agroindustria sucroalcoholera, diciendo que la entidad siguió aportando herramientas concretas, tanto para el campo como para la fábrica. “En caña de azúcar, el relevamiento varietal 2025/2026 permitió mostrar un cambio histórico en la composición de los cañaverales tucumanos: las variedades completamente desarrolladas por la Eeaoc, identificadas con la sigla TUC, alcanzaron una participación cercana al 70% en las nuevas plantaciones. Este dato refleja la fuerte adopción de los cultivares generados por el subprograma de Mejoramiento Genético de Caña de Azúcar y confirma la importancia de sostener una oferta varietal amplia, adaptada y técnicamente respaldada”, subrayó.
Contó que también se avanzó en el proceso de evaluación y de desregulación de eventos transgénicos de caña de azúcar, a partir de la aprobación de ensayos a campo por parte de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia). “A ello se suma el desarrollo conjunto entre la Eeaoc y Arcor de un nuevo sistema de propagación, ya patentado en la Argentina y en Brasil, que en 2025 registró la marca comercial Uninod en nuestro país, con trámite de inscripción en Brasil”, indicó.
En materia de caña semilla, destacó que se consolidó la disponibilidad de material de alta calidad mediante la fortalecimiento de la producción de plantines micropropagados y de la red de semilleros distribuidos en la zona cañera. “La continuidad del proceso de aseguramiento de la calidad, con nuevas auditorías superadas y la incorporación de nuevas etapas del proceso productivo al sistema certificado, permite garantizar mayor trazabilidad, sanidad y calidad del material entregado al sector”, dijo.
Desde el manejo agronómico, Sánchez señaló que se abordaron problemas vinculados con cosecha mecanizada, reducción de pérdidas de materia prima, manejo de malezas, uso de drones, evaluación de bioinsumos y sustentabilidad del cultivo. “Entre esos avances se destaca la identificación molecular de una bacteria endófita presente en cañaverales de la región, cuyo primer aislamiento reportado representa un aporte relevante para el desarrollo futuro de biofertilizantes”, resaltó.
Desde el área industrial, dijo que se fortaleció la evaluación de la calidad de la materia prima y la eficiencia de los procesos fabriles. “Se actualizaron modelos predictivos para equipos NIR y se puso en funcionamiento un nuevo equipo NIR CPS de última tecnología, que opera en continuo con caña desfibrada. También se avanzó en la producción de fructooligosacáridos a partir de jugo de caña, en la optimización de sistemas de calentamiento y evaporación de ingenios, en la colaboración para un medidor en línea de sólidos solubles para tachos de cocimiento y en la evaluación de resinas para decoloración de jarabes”, indicó.