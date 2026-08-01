Aniversario de la Eeaoc: “La fecha nos invita a reconocer el trabajo presente y a proyectar los desafíos por delante”

Desde el área industrial, dijo que se fortaleció la evaluación de la calidad de la materia prima y la eficiencia de los procesos fabriles. “Se actualizaron modelos predictivos para equipos NIR y se puso en funcionamiento un nuevo equipo NIR CPS de última tecnología, que opera en continuo con caña desfibrada. También se avanzó en la producción de fructooligosacáridos a partir de jugo de caña, en la optimización de sistemas de calentamiento y evaporación de ingenios, en la colaboración para un medidor en línea de sólidos solubles para tachos de cocimiento y en la evaluación de resinas para decoloración de jarabes”, indicó.