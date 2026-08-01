Sánchez Loria destacó trabajos de la Eeaoc en favor de la producción

Remarcó que la Eeaoc siguió junto al sector citrícola, de los más dinámicos y estratégicos de la provincia. “Se avanzó en la identificación y evaluación de nuevos portainjertos, en la consolidación de bancos de germoplasma y colecciones bajo cubierta, y en la producción de plantas madres libres de virus y material certificado. La Eeaoc intervino en gestiones ante el Instituto Nacional de Semillas orientadas a reducir de cuatro a tres años el período de cuarentena posterior al ingreso de materiales vegetales del exterior, una medida relevante para agilizar la incorporación de nuevo germoplasma”. Y contó que en materia sanitaria, los monitoreos confirmaron la ausencia de HLB en la región del NOA, dato clave para sostener la competitividad de la citricultura regional. “La institución mantuvo su participación en la vigilancia fitosanitaria, el monitoreo del vector y el manejo de enfermedades como mancha negra y cancrosis. También se consolidaron herramientas de información como la red fenológica regional, el relevamiento anual de superficie de limón, las estimaciones de producción y el desarrollo de herramientas económicas para la toma de decisiones”, indicó. Además, se organizaron la Iª Jornada sobre Industrialización de Cítricos, con participación de empresas del NOA e instituciones y firmas internacionales: “Y se realizó un ensayo piloto-industrial para la obtención de aceite de semilla de limón, generando una nueva oportunidad de agregado de valor para la industria citrícola tucumana”.