Sánchez Loria destacó trabajos de la Eeaoc en favor de la producción

En su discurso por los 117 años de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el presidente de la entidad, Roberto Sánchez Loria, afirmó que la institución trabaja continuamente en alternativas para el sector productivo, y destacó algunas. “En bioenergía, se confirmó la adaptación de Brassica carinata a las condiciones agroecológicas de Tucumán y su potencial como materia prima para combustibles sostenibles de aviación y como cultivo de cobertura. Se validó un modelo de simulación del proceso de destilación de bioetanol, se seleccionaron levaduras autóctonas con buen desempeño fermentativo y se avanzó en una planta piloto de biodigestión para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en el Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico”, dijo.
Remarcó que la Eeaoc siguió junto al sector citrícola, de los más dinámicos y estratégicos de la provincia. “Se avanzó en la identificación y evaluación de nuevos portainjertos, en la consolidación de bancos de germoplasma y colecciones bajo cubierta, y en la producción de plantas madres libres de virus y material certificado. La Eeaoc intervino en gestiones ante el Instituto Nacional de Semillas orientadas a reducir de cuatro a tres años el período de cuarentena posterior al ingreso de materiales vegetales del exterior, una medida relevante para agilizar la incorporación de nuevo germoplasma”. Y contó que en materia sanitaria, los monitoreos confirmaron la ausencia de HLB en la región del NOA, dato clave para sostener la competitividad de la citricultura regional. “La institución mantuvo su participación en la vigilancia fitosanitaria, el monitoreo del vector y el manejo de enfermedades como mancha negra y cancrosis. También se consolidaron herramientas de información como la red fenológica regional, el relevamiento anual de superficie de limón, las estimaciones de producción y el desarrollo de herramientas económicas para la toma de decisiones”, indicó. Además, se organizaron la Iª Jornada sobre Industrialización de Cítricos, con participación de empresas del NOA e instituciones y firmas internacionales: “Y se realizó un ensayo piloto-industrial para la obtención de aceite de semilla de limón, generando una nueva oportunidad de agregado de valor para la industria citrícola tucumana”.
En sostenibilidad, dijo que se consolidaron capacidades para el cálculo de huellas de carbono e hídrica, se elaboró el informe de biomasa y captura de carbono del cultivo de limón en Tucumán y se sumó software especializado para análisis de ciclo de vida, ampliando la oferta de servicios ambientales de la Eeaoc. “Se avanzó en la determinación de huella corporativa por empresa, a partir de la vinculación con una entidad especializada en la prestación de este servicio”, dijo.