Los granos de la región, otro sector favorecido por los estudios de la Eeaoc

En el acto por los 117 años de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el presidente de la entidad, Roberto Sánchez Loria, destacó que la institución siguió generando información productiva, genética, sanitaria y económica de impacto regional y nacional para el sector granario. “Se avanzó en la evaluación de líneas generadas por el Proyecto Soja en Sudáfrica, se destacó la obtención de una línea con triple apilamiento de genes de resistencia a enfermedades relevantes, y se registraron avances en la construcción de una cámara y en el ajuste de la técnica de Speed Breeding, orientada a acelerar el proceso de mejoramiento genético en soja y otros cultivos autógamos”, dijo. Añadió que se avanzó en modelos de estimación de rendimiento en soja, en el desarrollo y transferencia de materiales propios de poroto y garbanzo, y en el inicio de los trámites de inscripción en el Instituto Nacional de Semillas de tres cultivares TUC de garbanzo. “En maíz, se generó información sobre nuevos híbridos incorporados luego de la problemática del achaparramiento, y tuvo especial relevancia el trabajo vinculado a Dalbulus maidis y su manejo, con impacto regional y nacional. Y se suman avances en trigo pan y candeal, y en cultivos alternativos como girasol y colza”, dijo.