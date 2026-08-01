EconomíaRural

Los granos de la región, otro sector favorecido por los estudios de la Eeaoc

El área de Agrometeorología modernizó herramientas de información climática, según el titular de la entidad.

Los granos de la región, otro sector favorecido por los estudios de la Eeaoc
Hace 5 Hs

En el acto por los 117 años de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el presidente de la entidad, Roberto Sánchez Loria, destacó que la institución siguió generando información productiva, genética, sanitaria y económica de impacto regional y nacional para el sector granario. “Se avanzó en la evaluación de líneas generadas por el Proyecto Soja en Sudáfrica, se destacó la obtención de una línea con triple apilamiento de genes de resistencia a enfermedades relevantes, y se registraron avances en la construcción de una cámara y en el ajuste de la técnica de Speed Breeding, orientada a acelerar el proceso de mejoramiento genético en soja y otros cultivos autógamos”, dijo. Añadió que se avanzó en modelos de estimación de rendimiento en soja, en el desarrollo y transferencia de materiales propios de poroto y garbanzo, y en el inicio de los trámites de inscripción en el Instituto Nacional de Semillas de tres cultivares TUC de garbanzo. “En maíz, se generó información sobre nuevos híbridos incorporados luego de la problemática del achaparramiento, y tuvo especial relevancia el trabajo vinculado a Dalbulus maidis y su manejo, con impacto regional y nacional. Y se suman avances en trigo pan y candeal, y en cultivos alternativos como girasol y colza”, dijo.

Sánchez Loria señaló que el área de Agrometeorología modernizó herramientas de información climática “Tabaco generó información aplicada para mejorar el manejo del cultivo Burley; y Horticultura fortaleció líneas estratégicas en frutilla, papa y arándano, incluyendo la producción de plantines certificados, la provisión de material saneado para papa semilla y la micropropagación in vitro de arándano”, dijo. Añadió que los laboratorios y servicios analíticos continuaron fortaleciendo la calidad y confiabilidad de sus prestaciones. “Se concluyó el primer estudio desarrollado bajo Buenas Prácticas de Laboratorio de la Ocde, se obtuvieron resultados satisfactorios en ensayos interlaboratorio sobre azúcar, agua, jugos, aceites y alimentos, se continuaron organizando ensayos de aptitud analítica para laboratorios de ingenios y empresas citrícolas, y la Sección Química obtuvo la acreditación bajo la Norma Iram-ISO/IEC 17025:2017 para tres ensayos microbiológicos en agua”, remarcó.

Y resaltó la fuerte presencia en el medio productivo: “Durante 2025 se hicieron nueve eventos técnicos y de capacitación en distintas localidades de Tucumán y el NOA, de los que participaron más de 2.250 productores, técnicos y referentes de las actividades agroindustriales. Estas acciones consolidan el vínculo entre ciencia, técnica y producción, y reafirman que el conocimiento generado en la Eeaoc alcanza su verdadero valor cuando se vincula con los actores de la producción y contribuye a mejorar la toma de decisiones del sector productivo”.

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