La Eeaoc creció en áreas claves para el funcionamiento institucional

Junto con los avances técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), en su discurso por los 117 años de la entidad, su presidente, Roberto Sánchez Loria, destacó trabajos claves para el funcionamiento institucional. “Se concluyó la etapa de relevamiento y diagnóstico desarrollada mediante una consultoría iniciada en 2025, orientada a mejorar el funcionamiento general de la Eeaoc, tanto en sus áreas administrativas como técnicas. A partir de los resultados se comenzaron a implementar medidas destinadas a superar las debilidades identificadas y a optimizar los procesos de gestión interna”, señaló.
Dijo que en Recursos Humanos se redefinieron los postulados de Misión, Visión y Valores institucionales. “Estos principios constituyen pilares centrales de nuestra identidad, establecen un rumbo común y contribuyen a unificar a los equipos de trabajo bajo un mismo propósito. También se reforzó la estructura del área, con el objetivo de mejorar sus procesos internos y acompañar de manera más efectiva las necesidades de la institución”, destacó. Añadió que se impulsaron acciones de comunicación interna y de bienestar laboral, orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia organizacional y mejorar la vinculación entre las distintas áreas de trabajo. “Del mismo modo, y en línea con el compromiso de la Eeaoc con la educación y la formación de nuevos recursos humanos, se firmaron convenios con el Ministerio de Educación y con las principales escuelas agrotécnicas de la provincia, para que sus alumnos puedan realizar prácticas profesionalizantes en nuestra institución”, contó.
Sánchez Loria dijo que en el área Administrativa se inició un proceso de profesionalización y digitalización, para optimizar procedimientos, incorporar herramientas tecnológicas y promover la mejora continua. “Estas acciones buscan fortalecer tanto la atención interna como los servicios brindados al sector, con el objetivo de incrementar la eficiencia, mejorar la calidad de respuesta y generar nuevas oportunidades de ingresos para la institución”, afirmó. Y subrayó que a sus 117 años, la Eeaoc mantiene intacta su vocación de servicio al desarrollo agroindustrial de Tucumán y la región: “El desafío es seguir fortaleciendo la institución, honrando su historia y proyectándola hacia el futuro, con innovación, compromiso y responsabilidad.