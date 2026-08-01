La Eeaoc creció en áreas claves para el funcionamiento institucional

Dijo que en Recursos Humanos se redefinieron los postulados de Misión, Visión y Valores institucionales. “Estos principios constituyen pilares centrales de nuestra identidad, establecen un rumbo común y contribuyen a unificar a los equipos de trabajo bajo un mismo propósito. También se reforzó la estructura del área, con el objetivo de mejorar sus procesos internos y acompañar de manera más efectiva las necesidades de la institución”, destacó. Añadió que se impulsaron acciones de comunicación interna y de bienestar laboral, orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia organizacional y mejorar la vinculación entre las distintas áreas de trabajo. “Del mismo modo, y en línea con el compromiso de la Eeaoc con la educación y la formación de nuevos recursos humanos, se firmaron convenios con el Ministerio de Educación y con las principales escuelas agrotécnicas de la provincia, para que sus alumnos puedan realizar prácticas profesionalizantes en nuestra institución”, contó.