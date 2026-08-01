EconomíaRural

Llega una nueva edición del Congreso Aapresid
Hace 6 Hs

Del 4 al 6 de agosto se hará en Rosario el 34° Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro. Con disertantes nacionales e internacionales, técnicos, productores, funcionarios y firmas del sector, resulta cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro. Bajo el lema “Nuestro Suelo, Nuestra Voz” se llevarán a cabo más de 100 paneles de los que participarán más de 350 oradores de primer nivel de Argentina y el mundo. “Nos preparamos para una nueva edición de este evento que cobra cada vez más relevancia, tanto para nuestra institución como para el ecosistema productivo y agroalimentario de Argentina y la región. Esperamos referentes de todo el mundo para hablar de los temas que interesan a los productores, desde las últimas tendencias en tecnologías y conocimiento agronómico, hasta lo político, económico y social”, dijo el titular de Aapresid, Marcelo Torres.

Entre los principales expertos internacionales se destacan Chad Lee, Christine Morgan, Dwayne Beck, Celso Omoto y Muhammed Ibrahim. La agenda se completa con prestigiosos investigadores, técnicos y consultores nacionales. Entre ellos, Leonardo Coll, Gervasio Piñeiro, Fernando Salvagiotti, Diego Rotili, Wenceslao Tejerina, Alejandro Vera, Mariano Echegaray, David Miazzo y Leonardo de Benedictis.

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