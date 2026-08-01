La Eeaoc mejoró su laboratorio de calidad de caña de azúcar

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) inauguró el nuevo Laboratorio de Calidad de Caña de Azúcar “Ing. Gerónimo Cárdenas”. La obra, destinada a ampliar y a modernizar la capacidad analítica del Laboratorio de Investigaciones Azucareras (LIA), pertenece a la sección Química de la institución.

El nuevo edificio reúne dos sectores destinados a la evaluación de la calidad de la caña de azúcar. Por un lado, alberga un espectrómetro de infrarrojo cercano por transformada de Fourier FT-NIR Bruker CPS -Cane Presentation System-, equipado con un sistema especialmente diseñado para la presentación de muestras de caña. Por otro, cuenta con un sector independiente, ampliado y mejorado, en el que funcionan los dos trapiches experimentales utilizados para realizar las determinaciones mediante el método indirecto.

La espectroscopía de infrarrojo cercano, conocida como NIRS por sus siglas en inglés, es utilizada desde hace muchos años por la Eeaoc para determinar diferentes componentes de la caña de azúcar. La incorporación del nuevo equipo no representa, por lo tanto, el inicio de esta línea de trabajo, sino un avance significativo en la capacidad de procesamiento, la representatividad de las muestras y la precisión de las determinaciones realizadas por el laboratorio.

El equipo, adquirido mediante el programa Equipar Ciencia 2, está especialmente diseñado para trabajar con muestras de caña previamente desfibradas y de gran volumen, de entre 5 y 18 kilogramos. Esta característica permite analizar una porción más representativa del material y reducir la variabilidad asociada al muestreo.

La técnica se basa en la interacción de la radiación del infrarrojo cercano con la muestra. La energía reflejada por la caña es registrada por el espectrómetro y genera un espectro que contiene información sobre su composición química. Mediante modelos de calibración desarrollados a partir de métodos analíticos de referencia, esa información puede transformarse en estimaciones cuantitativas de diferentes parámetros de calidad.

Una vez desarrolladas y validadas las calibraciones correspondientes, el sistema permitirá determinar de manera directa, rápida y simultánea variables como el contenido sacarino -Pol % jugo y Pol % caña-, los sólidos solubles -Brix %-, la fibra, la humedad, las cenizas conductimétricas y los azúcares recuperables, entre otros parámetros. Cada determinación demandará aproximadamente un minuto y proporcionará, en un mismo análisis, los resultados de todas las variables para las cuales se disponga de calibraciones validadas.

El aumento de la capacidad analítica tendrá especial importancia para el subprograma de Mejoramiento Genético de Caña de Azúcar de la Eeaoc, del cual proviene una parte significativa de las muestras procesadas por el laboratorio. La posibilidad de evaluar un mayor número de materiales permitirá incorporar nuevos parámetros de calidad desde etapas más tempranas del proceso de desarrollo y selección de futuras variedades.

Uno de los principales avances será la posibilidad de incluir el contenido de fibra entre los criterios utilizados para seleccionar los materiales con mejores características. Hasta el momento, debido a la limitada cantidad de muestras que podían analizarse, esta variable se determinaba principalmente durante la caracterización final de variedades próximas a ser liberadas.

La nueva infraestructura también brindará apoyo a otras líneas de investigación relacionadas con la calidad de la materia prima de caña de azúcar. La disponibilidad de información precisa y obtenida en menor tiempo permitirá profundizar el estudio de los componentes que influyen en su aprovechamiento agroindustrial y ampliar las herramientas disponibles para evaluar variedades y materiales experimentales.

De manera complementaria, el sector de trapiches experimentales continuará realizando las determinaciones de calidad mediante el método indirecto. En estas instalaciones se procesan aproximadamente 300 muestras diarias durante la zafra, correspondientes principalmente a los diferentes planes de investigación de la institución y a los servicios analíticos brindados a terceros. La ampliación y mejora de este sector permitirá desarrollar estas actividades en condiciones más adecuadas y con una organización operativa más eficiente.

Mayor capacidad analítica

La inauguración del Laboratorio de Calidad de Caña de Azúcar “Ing. Gerónimo Cárdenas” representa un avance integral para la infraestructura científica de la Eeaoc. El análisis directo mediante tecnología NIRS y las determinaciones indirectas realizadas en los trapiches experimentales permitirán ampliar la capacidad analítica, incorporar nuevos parámetros a los programas de investigación y fortalecer la generación de conocimientos sobre la calidad de la caña de azúcar.

Con esta nueva infraestructura, la Eeaoc profundiza su aporte al mejoramiento genético y a las investigaciones vinculadas con la calidad de la materia prima, dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la agroindustria sucroalcoholera de Tucumán.