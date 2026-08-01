El millonario que busca la inmortalidad ahora quiere descifrar el cuerpo femenino con un monitoreo extremo

Resumen para apurados
- El millonario Bryan Johnson inició recientemente en EE. UU. un monitoreo extremo a su esposa, Kate Tolo, para descifrar la salud femenina y buscar la longevidad.
- El plan de 2,6 millones de dólares anuales incluye más de 100 rutinas diarias, 50 sensores biométricos y análisis continuos, en el marco de su iniciativa 'Project Blueprint'.
- Aunque genera escepticismo médico, el proyecto busca ampliar la ciencia de la salud femenina e impulsar la meta de Johnson de revertir el envejecimiento humano para 2039.
“Las mujeres siguen sin ser bien comprendidas desde el punto de vista médico”, declaró Bryan Johnson a The Independent. El medio web británico publicó un extenso informe sobre el nuevo plan del multimillonario que adquirió popularidad planetaria por su riqueza y además por buscar la longevidad y la ralentización del envejecimiento. El estadounidense aseguró que el objetivo del proyecto es ampliar el conocimiento médico sobre la salud femenina.
De acuerdo con una publicación que Johnson compartió en redes sociales, la rutina de Kate Tolo, su mujer, incluye más de 100 actividades diarias y el uso de más de 50 dispositivos para medir distintos indicadores de salud, además de análisis constantes de sangre, orina y heces.
El monitoreo continúa incluso mientras duerme. Durante la noche utiliza un anillo para registrar su sueño y un dispositivo que Johnson describió como un “tampón tecnológico”.
“Las mujeres siguen sin ser bien comprendidas desde el punto de vista médico”, afirmó. Tolo, de 30 años, pareció mostrar el dispositivo en una fotografía publicada a principios de este mes por el periódico estadounidense, The Wall Street Journal. El medio lo describió como “un dispositivo acrílico insertado en su vagina” que, según explicó ella, está diseñado para monitorear las variaciones del flujo sanguíneo.
Según The Wall Street Journal, el proyecto tendrá un costo estimado de U$S 2,6 millones al año y será financiado por Immortals, la empresa de la pareja, que comercializa suplementos y otros productos, además de ofrecer acceso a medicamentos con receta y un servicio médico personalizado.
El deseo de ser inmortal
El biohacker, conocido por el documental “No te mueras: el hombre que quiere vivir para siempre” (Netflix), muestra en ese programa su experimento de longevidad que comenzó en 2021. En “Project Blueprint”, se utiliza a sí mismo como "conejillo de indias" para intentar revertir o pausar el envejecimiento biológico de sus 70 órganos.
Sigue un régimen estrictamente cuantificado que incluye una dieta vegana con restricción calórica exacta, docenas de suplementos diarios, rutinas de ejercicio diarias, exposición a terapias de luz, láseres para la piel y horarios de sueño inflexibles. Aunque sus métodos han generado debate y escepticismo en parte de la comunidad médica por sus enfoques tan drásticos, Johnson publica abiertamente todos sus datos y protocolos en línea. "Estoy decidido a alcanzar la inmortalidad en 2039. Vencer a la muerte será el mayor logro de la humanidad", asegura en la descripción de sus redes sociales.