El millonario que busca la inmortalidad ahora quiere descifrar el cuerpo femenino con un monitoreo extremo

Sigue un régimen estrictamente cuantificado que incluye una dieta vegana con restricción calórica exacta, docenas de suplementos diarios, rutinas de ejercicio diarias, exposición a terapias de luz, láseres para la piel y horarios de sueño inflexibles. Aunque sus métodos han generado debate y escepticismo en parte de la comunidad médica por sus enfoques tan drásticos, Johnson publica abiertamente todos sus datos y protocolos en línea. "Estoy decidido a alcanzar la inmortalidad en 2039. Vencer a la muerte será el mayor logro de la humanidad", asegura en la descripción de sus redes sociales.