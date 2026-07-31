Thiago Medina habló sobre la denuncia por abuso sexual presentada por su prima

Resumen para apurados
- Lara Ledesma denunció este jueves en La Matanza a su primo Thiago Medina por abuso sexual, acusándolo de tocamientos ocurridos en Virrey del Pino cuando tenía 13 años.
- La víctima relató que el ex Gran Hermano la abordó en su cama y le pidió guardar silencio. Medina negó los hechos y dejó el caso en manos de su abogado.
- La causa tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2. Se esperan pericias judiciales mientras Medina mantendrá el silencio mediático.
Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual por su prima Lara Agustina Ledesma, de 19 años. La joven sostiene que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y Medina 17. La denuncia trascendió el jueves por la noche y, pocas horas después, el joven publicó un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó de manera categórica las acusaciones.
El hecho denunciado habría ocurrido en una vivienda ubicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza. De acuerdo con el relato de la denunciante, aquella noche Medina se encontraba en la casa, ingresó a la habitación donde ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.
Ledesma también aseguró que, tras el episodio, su primo le pidió que no hablara de lo sucedido. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien dio a conocer el caso en sus redes sociales antes de que la denuncia fuera formalizada.
Luego de la repercusión pública del caso, Medina difundió un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones. “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”, sostuvo el ex participante de Gran Hermano.
Además, indicó que el caso ya quedó en manos de su abogado y remarcó que colaborará con la investigación. “El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, expresó.
Al finalizar el mensaje, anticipó que no realizará nuevas declaraciones mientras avance la investigación. “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, concluyó.
Tras conocerse la denuncia, la periodista Pilar Smith reveló en LAM (América TV) que se comunicó con la ex pareja de Daniela Celis. Según contó al aire, el joven de 23 años minimizó la situación con una frase que generó repercusión en el programa conducido por Ángel de Brito.
“Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”, habría dicho Medina.
Qué dice la denuncia
La denuncia, a la que accedió Infobae, fue presentada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino e incluye un relato detallado del episodio.
Según la presentación judicial, la joven manifestó que se encontraba acostada en su cama cuando Thiago Medina ingresó a la habitación, levantó el acolchado, se acostó a su lado y comenzó a tocarle sus partes íntimas.
Siempre de acuerdo con la denuncia, al advertir la reacción de la niña, el acusado le habría dicho: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.
La denunciante aseguró que el episodio permaneció en secreto durante varios años. Recién hace tres años, según su relato, su familia tomó conocimiento de lo ocurrido e increpó a la familia de Medina. En ese contexto, ambas partes habrían acordado que la situación no trascendiera del ámbito familiar.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, encabezada por el fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. De acuerdo con fuentes judiciales, la denunciante instó la acción penal, aunque no solicitó medidas cautelares contra el acusado.