Real Madrid decidió ceder a Franco Mastantuono y cuatro clubes italianos se interesaron

La primera señal concreta llegó con la convocatoria para el amistoso que el conjunto español disputará este sábado frente a Fiorentina, en Austria. El argentino no apareció en la lista pese a encontrarse en buenas condiciones físicas. A diferencia de Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, su ausencia no está relacionada con una lesión, sino con una decisión técnica.