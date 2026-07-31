Real Madrid decidió ceder a Franco Mastantuono y cuatro clubes italianos se interesaron
El juvenil argentino quedó afuera de la convocatoria para enfrentar a Fiorentina pese a no tener problemas físicos. La dirigencia pretende que continúe su desarrollo en Europa y descartó, por ahora, un regreso a River.
Resumen para apurados
- Real Madrid decidió ceder a préstamo a Franco Mastantuono esta temporada ante la falta de minutos con el técnico José Mourinho para garantizar su desarrollo.
- El juvenil quedó fuera del último amistoso por decisión técnica. Aunque se rumoreó un regreso a River Plate, la dirigencia exige que siga formándose en Europa.
- Cuatro clubes de la Serie A (Fiorentina, Napoli, Milan y Roma) buscan sumarlo a préstamo, lo que definiría su consolidación en el fútbol europeo de elite.
El futuro inmediato de Franco Mastantuono parece estar lejos del Real Madrid. Ante la falta de minutos y su pérdida de terreno en la consideración de José Mourinho, la dirigencia resolvió buscarle una salida a préstamo para que pueda sumar continuidad durante la próxima temporada.
La primera señal concreta llegó con la convocatoria para el amistoso que el conjunto español disputará este sábado frente a Fiorentina, en Austria. El argentino no apareció en la lista pese a encontrarse en buenas condiciones físicas. A diferencia de Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, su ausencia no está relacionada con una lesión, sino con una decisión técnica.
Mastantuono permanecerá en Madrid mientras la dirigencia trabaja para encontrarle un nuevo destino. El futbolista había comenzado la pretemporada con expectativas de ganarse un espacio, pero fue perdiendo consideración dentro de un plantel cargado de figuras y competencia en los puestos ofensivos.
Según informaron medios españoles, Mourinho no tendría al juvenil dentro de sus principales alternativas para la nueva temporada. En ese escenario, el club considera que mantenerlo sin continuidad podría frenar su crecimiento y prefiere cederlo a una institución que pueda garantizarle mayor protagonismo.
La Serie A aparece como el destino más probable
La decisión fue conversada durante una reunión entre los dirigentes del Real Madrid y el entorno del futbolista. Ambas partes coincidieron en que una cesión representa la mejor alternativa para Mastantuono, que tiene 18 años y necesita acumular minutos dentro del fútbol europeo.
La Serie A aparece como el destino más probable. Fiorentina, Napoli, Milan y Roma son los clubes que mostraron interés en incorporarlo. La posibilidad del conjunto de la capital italiana estaría vinculada con una eventual salida de Matías Soulé hacia la Premier League, movimiento que liberaría un lugar dentro del ataque.
Aunque en los últimos días surgieron versiones sobre un posible regreso a River, esa opción quedó descartada por el momento. La intención del Real Madrid es que Mastantuono continúe su formación en Europa y pueda adaptarse a otra de las ligas más competitivas del continente.
En medio de las negociaciones, el juvenil publicó en Instagram una fotografía de su etapa en la escuelita de fútbol de River acompañada por la frase “La escuelita en familia”. El mensaje despertó la ilusión de los hinchas “millonarios”, aunque no significó un cambio en los planes.
Mastantuono seguirá esperando en Madrid mientras se define su próximo destino. Italia asoma como la principal posibilidad para que recupere protagonismo y vuelva a demostrar el talento que lo llevó desde Núñez hasta la “Casa Blanca”.