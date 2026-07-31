Boca viajará directamente desde Chile a Rosario y Arruabarrena prepara cambios ante Newell’s

La clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana no le dio descanso a Boca. Después de eliminar por penales a O’Higgins en Rancagua, el plantel inició inmediatamente la preparación para visitar a Newell’s este domingo, desde las 17, por el Clausura. Ante la exigente seguidilla, Rodolfo Arruabarrena diseñó un operativo especial para reducir el desgaste físico sin resignar competitividad.