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Boca viajará directamente desde Chile a Rosario y Arruabarrena prepara cambios ante Newell’s

El “Vasco” modificó la logística para reducir el desgaste después de la clasificación en la Copa Sudamericana. El domingo, desde las 17, realizaría hasta cuatro variantes en el Coloso Marcelo Bielsa.

Boca viajará directamente a Rosario para el partido frente a Newell's.
Boca viajará directamente a Rosario para el partido frente a Newell's.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, decidió viajar directamente de Chile a Rosario para enfrentar este domingo a Newell’s, reduciendo el desgaste físico del plantel.
  • El equipo avanzó a octavos de la Copa Sudamericana tras superar por penales a O'Higgins. El mal clima obligó a entrenar bajo techo antes del cruce clave por el torneo Clausura.
  • Arruabarrena aplicará una rotación selectiva con cuatro cambios para recuperar terreno en el torneo local, tras sufrir una goleada previa ante Riestra que dejó dudas.
Resumen generado con IA

La clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana no le dio descanso a Boca. Después de eliminar por penales a O’Higgins en Rancagua, el plantel inició inmediatamente la preparación para visitar a Newell’s este domingo, desde las 17, por el Clausura. Ante la exigente seguidilla, Rodolfo Arruabarrena diseñó un operativo especial para reducir el desgaste físico sin resignar competitividad.

La primera decisión del entrenador estuvo vinculada con la logística. La delegación viajará directamente desde Chile hacia Rosario y no regresará previamente a Buenos Aires. La intención es acortar los tiempos de traslado y evitar kilómetros innecesarios, especialmente después del esfuerzo realizado durante la serie continental.

El conjunto “xeneize” debió disputar una definición por penales para superar al equipo chileno, luego de igualar 1-1 en el resultado global. Por eso, la recuperación de los futbolistas se convirtió en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico.

Las intensas tormentas que se registraron en Chile también obligaron a modificar la planificación. Los titulares realizaron trabajos regenerativos bajo techo, en uno de los salones del hotel y bajo la supervisión del preparador físico Gustavo Roberti. Los suplentes y el resto de la delegación, en cambio, se trasladaron al Gran Arena Monticello para completar una práctica de mayor intensidad.

La principal noticia positiva para Arruabarrena es que el encuentro ante O’Higgins no dejó jugadores lesionados. De todas formas, el entrenador evaluará la evolución física de cada integrante del plantel antes de definir la formación que comenzará el partido en Rosario.

Arruabarrena prepara una rotación selectiva

Aunque la acumulación de minutos podría abrir la puerta a numerosas variantes, el “Vasco” no tiene previsto realizar una rotación masiva. La idea es introducir hasta cuatro modificaciones y concederles descanso a algunos futbolistas, pero sostener una base capaz de buscar los tres puntos en el Coloso Marcelo Bielsa.

La reciente goleada por 3-0 sufrida frente a Riestra condiciona la planificación. Boca necesita recuperar terreno en el Clausura y Arruabarrena sabe que otro resultado adverso podría reavivar las dudas que la clasificación continental apenas consiguió aliviar.

Por eso, el desafío será encontrar un equilibrio entre descanso y rendimiento. Boca llegará a Rosario con menos viajes, algunas piernas renovadas y la obligación de demostrar que el desahogo conseguido en Chile puede transformarse en una recuperación futbolística.

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