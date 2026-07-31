El cambio de Atlético Tucumán con Falcioni: orden, solidez y una identidad definida

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni consolidó la identidad de Atlético Tucumán tras vencer 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero por su orden y solidez táctica.
- El equipo venía de ganar un solo partido en el año. Falcioni implementó un esquema 4-5-1, afianzó la defensa y combinó jugadores experimentados con juveniles.
- Con cinco partidos sin derrotas y cuatro con la valla invicta, el plantel recuperó la confianza y unión necesarias para competir con mayor solidez en el torneo.
Cuando Julio César Falcioni asumió el mando de Atlético Tucumán se encontró con un equipo desorientado. Los resultados no lo acompañaban (sólo había ganado un partido en todo el año), pero lo más preocupante era que el “Decano” no sabía quién era, cuál era su juego ni hacia dónde debía ir. El camino implicó un proceso de reencuentro tanto con el funcionamiento como con los resultados. Hoy puede decirse, con absoluta autoridad, que el equipo ya tiene una identidad.
Y tal vez esa sea la mejor noticia, incluso por encima de los valiosos tres puntos conseguidos en la victoria 2-0 frente a Central Córdoba. Porque tener una identidad siempre ayuda a apagar incendios. Cuando un partido se hace cuesta arriba y el juego se vuelve esquivo, el equipo aprendió a sostenerse en sus principales virtudes para no dejar de competir: la solidez defensiva y el orden en la mitad de la cancha.
Las bases del equipo
El “Emperador” primero impuso su esquema: un 4-5-1 orientado a cerrar las líneas de pase por el centro y salir rápido de contraataque. Después fue encontrando los nombres. Sostuvo a algunos de los más experimentados, como Renzo Tesuri y Leandro Díaz, y tuvo el atrevimiento de apostar por los jóvenes. Luciano Vallejo, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola ya se convirtieron en piezas importantes de un equipo que acumula cinco partidos sin derrotas y cuatro sin recibir goles.
“No solamente es importante no recibir goles, sino también la manera. En varios de esos partidos el equipo jugó bien. No hay ningún equipo infalible, pero no nos están generando demasiadas situaciones y eso le da tranquilidad al equipo”, analizó el DT, otra vez conforme con lo mostrado por sus dirigidos frente al “Ferroviario”.
El entrenador sabe que su equipo no siempre encuentra respuestas desde el juego. Que, a veces, debe volver a las bases: retroceder detrás de la pelota, cerrar espacios y conservar el orden. Volver, en definitiva, a su identidad. Pero la mejor noticia es que Falcioni no se conforma únicamente con eso. El empate podría haberlo convencido de no arriesgar, aunque a esa estructura defensiva también intentó agregarle una mayor dosis de audacia.
“Encontramos los espacios que necesitábamos. En el primer tiempo tuvimos algunas posibilidades, pero nos faltó confianza para manejar mejor la pelota y darle más circulación. En el entretiempo les pedí que recuperáramos esa confianza, que volviéramos a moverla de un sector al otro y que atacáramos los espacios”, explicó el “Emperador”.
Antes, había vuelto a mencionar los valores que caracterizan a su equipo. “La seguridad, el equilibrio y el convencimiento nacen desde el orden defensivo. A partir de ahí, los jugadores pueden desenvolverse de la mejor manera”, sostuvo.
Recuperación
En la búsqueda de consolidar una identidad, los resultados no son todo. Siempre se menciona el valor de los procesos, del tiempo, de los entrenamientos y de las formas. Sin embargo, está claro que los números representan un gran aliciente para construir. Y Atlético lo está consiguiendo: tres triunfos en sus últimos cuatro partidos llenaron de confianza a un plantel que quizás era lo que más necesitaba.
También necesitaba un líder que le mostrara el camino, que transmitiera seguridad y que lo acercara a esos triunfos que, al fin y al cabo, siguen siendo la razón de ser de este deporte.
Los jugadores volvieron a subirse al colectivo entre risas, fotos y comentarios sobre las jugadas del partido. El plantel luce unido, como quedó demostrado cuando todos los suplentes saltaron desde el banco para felicitar a Ramiro Ruiz Rodríguez después de su asistencia en el primer gol. Y cuando un grupo está unido y sabe hacia dónde quiere ir, puede permitirse soñar un poco más alto.
“Creo que hicimos una buena pretemporada. En el partido pasado también habíamos hecho las cosas bien contra un equipo difícil. La clave estuvo en mantener la calma. Cuando recuperábamos la pelota, teníamos que cuidarla un poco más, que era lo que nos había pedido Julio”, contó Lautaro Godoy.
Luis Ingolotti se sumó al balance. “Defensivamente hicimos un encuentro muy correcto, algo que venimos sosteniendo desde hace varios partidos. Estamos muy contentos, aunque sabemos que todavía tenemos que seguir mejorando y creciendo”, analizó.
Atlético todavía tiene aspectos por mejorar, pero ya está lejos de ser un equipo perdido. Hoy conoce sus virtudes, reconoce sus límites y sabe cómo competir. Después de mucho tiempo, volvió a encontrarse con algo tan importante como los resultados: su propia identidad.