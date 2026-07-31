El cambio de Atlético Tucumán con Falcioni: orden, solidez y una identidad definida

Cuando Julio César Falcioni asumió el mando de Atlético Tucumán se encontró con un equipo desorientado. Los resultados no lo acompañaban (sólo había ganado un partido en todo el año), pero lo más preocupante era que el “Decano” no sabía quién era, cuál era su juego ni hacia dónde debía ir. El camino implicó un proceso de reencuentro tanto con el funcionamiento como con los resultados. Hoy puede decirse, con absoluta autoridad, que el equipo ya tiene una identidad.