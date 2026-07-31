África se prepara para su primera misión lunar: buscará "escuchar" lo más profundo del universo

Resumen para apurados
- La Fundación para el Desarrollo Espacial de África lanzará en 2029 la misión Africa2Moon al polo sur lunar para captar señales del universo profundo con sondas esféricas.
- El proyecto instalará tres sondas de bajo costo en la cara oculta de la Luna junto a la misión china Chang'e-8, evitando la interferencia atmosférica de la Tierra.
- Este hito marcará el debut africano en la exploración espacial, impulsando la educación científica en la región y permitiendo estudiar las etapas más antiguas del cosmos.
África buscará “escuchar” lo más profundo del universo y para ello viajará por primera vez a la Luna a través del proyecto Africa2Moon, un demostrador tecnológico en el que un trío de sondas esféricas formarán una red de radioastronomía en la región del polo sur del satélite natural, una sección en que las partes distantes del espacio pueden detectarse con mayor claridad. Una nueva era de la exploración lunar se inaugura con la ciencia africana, que llegará a su destino en 2029.
El despliegue de la primera red africana de radioastronomía ocurrirá dentro de tres años. La Esfera Lunar Baja Africana o BALLS (por sus siglas en inglés), conformada por sondas esféricas, se instalará en la cara oculta de la Luna, el enclave que, según los astrónomos, presenta la menor interferencia de radio en las proximidades de la Tierra: un sitio perfecto para explorar las partes más antiguas del universo.
Un oído tecnológico en el espacio profundo
El conjunto de antenas BALLS trabajará en conjunto para observar señales de radio de baja frecuencia provenientes del espacio que no son observables desde la superficie terrestre, según explicó a Space.com Carla Mitchell, directora de la misión y gerente del Programa África del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía (SARAO). Las bandas menores que se medirán resultan inobservables desde nuestro planeta debido a la distorsión creada por la atmósfera.
BALLS permitirá realizar observaciones por debajo de los 20 megahercios (MHz), inaccesibles desde la Tierra debido a la interferencia ionosférica. Cabe destacar que las ondas por debajo de los 50 MHz provienen de los confines más antiguos del cosmos.
Un hito para el hemisferio sur
El proyecto es liderado por la Fundación para el Desarrollo Espacial de África, junto a una amplia red de instituciones científicas del continente, e instalará el trío de sondas esféricas en el polo sur lunar. La misión, considerada el primer experimento de radioastronomía completamente africano en otro mundo, representa un salto tecnológico y científico para el hemisferio sur.
La cara oculta de la Luna es una región protegida de las emisiones de radio terrestres que, beneficiada por la ausencia de atmósfera, permite captar frecuencias bloqueadas por nuestro planeta. Esta zona presenta uno de los entornos más extremos del Sistema Solar, con temperaturas que descienden por debajo de los -200 grados Celsius. Pese a las dificultades, el lugar es crucial para la futura investigación espacial, ya que allí se encuentran cráteres permanentemente sombreados con reservas de hielo de agua.
Una oportunidad de éxito tras los fracasos
Cada una de las BALLS consiste en una estructura esférica con anillos entrelazados que encierra dos conjuntos triangulares de paneles solares. Estos paneles, orientados en direcciones opuestas, permiten capturar energía solar y alimentar los sistemas electrónicos. Una vez desplegados, los tres sensores se distribuirán de forma uniforme sobre la superficie lunar. Las señales detectadas serán enviadas primero al módulo de aterrizaje de la misión china Chang’e-8 —socio clave del proyecto— y luego retransmitidas a la Tierra para su procesamiento científico.
El programa Africa2Moon fue seleccionado por la Administración Espacial Nacional China en abril de 2025 como una de las casi doce cargas útiles internacionales del Chang'e-8. De esta manera, aspira a convertirse en el primer instrumento lunar de su tipo que logre operar con éxito en esa geografía, tras fallos previos de tecnologías estadounidenses y chinas. Se trata de un desarrollo de bajo costo y masa reducida, diseñado para inspirar a nuevas generaciones de científicos en África, impulsando la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTI).