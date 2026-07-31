África se prepara para su primera misión lunar: buscará "escuchar" lo más profundo del universo

África buscará “escuchar” lo más profundo del universo y para ello viajará por primera vez a la Luna a través del proyecto Africa2Moon, un demostrador tecnológico en el que un trío de sondas esféricas formarán una red de radioastronomía en la región del polo sur del satélite natural, una sección en que las partes distantes del espacio pueden detectarse con mayor claridad. Una nueva era de la exploración lunar se inaugura con la ciencia africana, que llegará a su destino en 2029.