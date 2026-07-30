Sudáfrica perfila un equipo con regresos de peso para enfrentar a Los Pumas

El próximo 8 de agosto, Los Pumas volverán a medirse con el campeón del mundo en uno de los partidos más exigentes del calendario internacional. Mientras el seleccionado argentino continúa con su preparación, Sudáfrica también empezó a delinear el equipo que presentará en el estadio José Amalfitani y todo indica que llegará a Buenos Aires con una combinación de experiencia, jerarquía y caras nuevas.