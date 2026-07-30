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Sudáfrica perfila un equipo con regresos de peso para enfrentar a Los Pumas

Los Springboks comenzaron a definir la formación para el test match del 8 de agosto frente a Los Pumas en el estadio de Vélez. Rassie Erasmus apostaría por el regreso de varias figuras, aunque también administrará cargas pensando en los próximos compromisos de la temporada.

Mngomezulu sería titular frente a Los Pumas en Buenos Aires.
Mngomezulu sería titular frente a Los Pumas en Buenos Aires.
Hace 5 Min

El próximo 8 de agosto, Los Pumas volverán a medirse con el campeón del mundo en uno de los partidos más exigentes del calendario internacional. Mientras el seleccionado argentino continúa con su preparación, Sudáfrica también empezó a delinear el equipo que presentará en el estadio José Amalfitani y todo indica que llegará a Buenos Aires con una combinación de experiencia, jerarquía y caras nuevas.

El entrenador Rassie Erasmus aprovechará el encuentro para devolverles ritmo de competencia a varios referentes que vienen de superar lesiones o largos períodos de inactividad. Al mismo tiempo, administrará las cargas de algunos jugadores pensando en los compromisos que tendrá el seleccionado sudafricano durante el resto de la temporada.

Pese a esa rotación, el mensaje del head coach fue claro: el duelo ante Argentina será una prioridad y el equipo buscará llegar con un plantel altamente competitivo.

Kolisi y Etzebeth lideran los regresos

Entre las principales novedades aparece el regreso del capitán Siya Kolisi. El tercera línea volvería a ser titular luego de perderse los primeros compromisos internacionales por una lesión, con el objetivo de recuperar ritmo de competencia y volver a liderar al equipo dentro de la cancha.

Otra de las grandes noticias para los Springboks pasa por Eben Etzebeth. El histórico segunda línea no juega con la camiseta sudafricana desde noviembre de 2025, luego de atravesar una suspensión y posteriormente una lesión. Su regreso le aportará experiencia a un pack de forwards que también recuperaría a Lood de Jager.

En la primera línea habrá cambios obligados. La lesión de Ox Nche dejó vacante el puesto de pilar izquierdo y Boan Venter aparece como el principal candidato para ocuparlo. Como hooker, Jan-Hendrik Wessels tendría la oportunidad de ser titular, ya que Erasmus preferiría no exigir a Malcolm Marx antes de los próximos compromisos. El pilar derecho sería Thomas du Toit.

La tercera línea también presentaría variantes. Ben-Jason Dixon ingresaría para darle descanso a Pieter-Steph du Toit, mientras que el joven Cam Hanekom tendría la posibilidad de hacer su debut como octavo con el seleccionado mayor.

Un backline con velocidad y poder ofensivo

En los backs, Sudáfrica mantendría una estructura con jugadores de enorme capacidad para romper defensas. Sacha Feinberg-Mngomezulu será el conductor del equipo desde la apertura, mientras que Morne van den Berg aparece como favorito para ocupar el puesto de medio scrum.

De no mediar cambios, la formación de los Springboks sería con Boan Venter; Jan-Hendrik Wessels; Thomas du Toit; Eben Etzebeth; Lood de Jager; Siya Kolisi (capitán); Ben-Jason Dixon; Cam Hanekom; Morne van den Berg; Sacha Feinberg-Mngomezulu; Kurt-Lee Arendse; Andre Esterhuizen; Canan Moodie; Ethan Hooker y Quan Horn.

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