Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre Francia en el Mundial

Frente a esa situación, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, envió una carta al diplomático para tomar distancia de las expresiones de Casado. En ese texto sostuvo que las declaraciones de la vicegobernadora "no reflejan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir".