Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre Francia en el Mundial

Resumen para apurados
- La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó este miércoles el juicio político a la vicegobernadora Hebe Casado por considerar personales sus dichos sobre la selección de Francia.
- La polémica surgió tras llamar 'equipo africano' a Francia en X. Esto llevó al embajador francés a declararla persona no grata y al gobernador Cornejo a tomar distancia.
- Con la desestimación se cierra la vía institucional contra Casado, aunque la oposición insiste en que las declaraciones afectan la imagen y relaciones provinciales con la UE.
La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó este miércoles el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado, presentado tras la controversia que generaron sus declaraciones sobre la selección de Francia durante el Mundial 2026.
La iniciativa buscaba avanzar con el proceso al considerar que los dichos de la funcionaria constituían "conducta impropia" y "mal desempeño" de sus funciones, en los términos del artículo 109 de la Constitución de Mendoza.
Sin embargo, el oficialismo sostuvo que el planteo no reunía los requisitos constitucionales necesarios para habilitar un juicio político y remarcó que las expresiones fueron realizadas a título personal, consignó Todo Noticias.
La polémica comenzó luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial, cuando Casado publicó un mensaje en la red social X en el que escribió: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé".
La publicación provocó una fuerte repercusión en redes sociales y escaló al plano diplomático. Como consecuencia, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, declaró a la vicegobernadora como "persona no grata".
Frente a esa situación, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, envió una carta al diplomático para tomar distancia de las expresiones de Casado. En ese texto sostuvo que las declaraciones de la vicegobernadora "no reflejan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir".
Los argumentos del oficialismo y la oposición
Durante el debate legislativo, el oficialismo defendió el rechazo al pedido al considerar que las manifestaciones cuestionadas correspondían al ámbito personal de la vicegobernadora y no configuraban causales suficientes para promover un juicio político.
En cambio, los impulsores de la iniciativa sostuvieron que las declaraciones afectaban la imagen institucional de Mendoza y podían perjudicar las relaciones de la provincia con Francia y con la Unión Europea.
La defensa de Hebe Casado tras la controversia
Después de las críticas recibidas, Hebe Casado aseguró que su publicación debía interpretarse dentro del "folklore futbolero" y negó que hubiera existido una intención discriminatoria. "El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto", expresó en declaraciones a medios mendocinos.
La vicegobernadora también cuestionó las acusaciones de racismo y pidió que le explicaran "dónde hubo discriminación" en su mensaje. "No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior", afirmó durante una entrevista radial.
Además, insistió en que, a su entender, quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes mantienen una mirada discriminatoria sobre ese continente.