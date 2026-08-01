Las posturas modernas que están dañando la columna: cuánto pesa realmente mirar el celular

¿Cómo contrarrestar estos efectos? Las posturas modernas perjudiciales pueden ser, primero evitadas, pero si ya se hacen sentir también hay formas de aliviarlas y hasta superarlas sin recurrir al último recurso que es la cirugía. En caso de estar mucho tiempo frente a una pantalla lo ideal es que la parte superior del monitor debe esté a la altura de los ojos. Las pausas activas consisten en levantarse, caminar y estirar cada 45 o 60 minutos. El cuerpo humano no está diseñado para la inmovilidad. No sólo los dispositivos con monitores deben estar elevados: el celular también, por lo que hay que subir los brazos para acercar el teléfono a la altura de los ojos, en lugar de bajar la cabeza.