Andrés Calamaro en el Palacio de los Deportes: confirmaron el precio de la entrada general

Resumen para apurados
- Andrés Calamaro confirmó que la entrada general para su show del 24 de octubre en el Palacio de los Deportes de Tucumán cuesta $85.000, en el marco de la gira Como Cantor.
- Los tickets ya están a la venta por All Access con opción de cuotas. El show repasará éxitos de Los Rodríguez y su etapa solista tras recorridos por varias provincias.
- El concierto será la única presentación del artista en el norte argentino antes de continuar su gira latinoamericana por Chile, Colombia y Perú.
Después de varios días de expectativa, finalmente se conoció uno de los datos más esperados por los fanáticos de Andrés Calamaro: el precio de la entrada general del recital del próximo 24 de octubre en Tucumán.
El show forma parte de la gira "Como Cantor", con la que el músico recorre la Argentina y varios países de Latinoamérica repasando las canciones más emblemáticas de su carrera. En Tucumán, la cita será en el Palacio de los Deportes, donde el artista volverá a presentarse tras su última visita a la provincia.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de All Access, la ticketera oficial del espectáculo. La entrada general tiene un valor de $85.000, mientras que los clientes Visa Banco Macro pueden acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.
Un recorrido por los clásicos
Bajo el nombre "Como Cantor", Calamaro propone un espectáculo centrado en los grandes éxitos que marcaron distintas etapas de su carrera. El repertorio incluye clásicos de Los Rodríguez, canciones de su etapa solista y composiciones que forman parte del cancionero del rock argentino.
La gira ya pasó por Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, Montevideo y Buenos Aires, además de presentaciones internacionales en Paraguay. Después de Tucumán, continuará por Chile, Colombia y Perú.
En sus shows más recientes, el músico también sorprendió con invitados especiales como Trueno y Pablo Lescano.
Cuándo será el recital
El concierto en Tucumán está programado para el 24 de octubre en el Palacio de los Deportes y será la única presentación del artista en el norte argentino dentro de esta gira.
Con el precio de la entrada general ya confirmado, los fanáticos que esperaban ese dato antes de decidir la compra ya tienen el panorama completo para asegurar su lugar en uno de los recitales más esperados del segundo semestre.
Las entradas pueden comprarse por la página oficial de All Access.
Post Instagram