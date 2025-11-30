Andrés Calamaro defendió a Di María y pidió frenar los cánticos contra Chiqui Tapia

Andrés Calamaro volvió a quedar en el centro de la escena este sábado después de manifestarse públicamente sobre el clima tenso que rodea a la Selección Argentina. En medio de los cánticos contra Claudio "Chiqui" Tapia y de las críticas a Ángel Di María, el músico tomó postura y su comentario rápidamente se volvió viral.
“A Di María hay que bancarlo siempre”
Durante un cruce de hinchas en la tribuna, Calamaro salió a respaldar a Ángel Di María, jugador clave de la Scaloneta, quien suele estar en el foco de las críticas cada vez que el rendimiento del equipo se pone en discusión.
“El rosarino merece respeto por todo lo que dio. A Di María hay que bancarlo siempre”, aseguró el músico, dejando clara su posición en un momento de tensión.
Crítica a los insultos contra Chiqui Tapia
El episodio tomó más fuerza cuando comenzaron los cánticos contra Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Calamaro no dudó en marcar límites y pidió evitar los insultos desde las gradas.
“Se lo dicen en la cara, mejor”, respondió el artista, cuestionando a quienes atacaban al dirigente desde la tribuna.
Su intervención generó un debate inmediato en redes sociales: algunos celebraron su llamado a frenar el hostigamiento, mientras que otros criticaron su defensa hacia la dirigencia del fútbol argentino.
Reacciones y contexto
La declaración de Calamaro se suma a un contexto de creciente tensión entre hinchas, jugadores y la AFA, en un clima de exigencia permanente para los campeones del mundo.
La presencia del músico, siempre atento a la actualidad futbolera, dejó una escena inesperada y abrió una nueva discusión en la previa del partido.