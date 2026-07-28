Andrés Calamaro vuelve a Tucumán este octubre: cuánto cuestan las entradas y dónde conseguirlas

Resumen para apurados
- Andrés Calamaro dará un show único en el norte argentino el 24 de octubre en el Palacio de los Deportes de Tucumán como parte de su gira "Como cantor".
- La preventa arranca este jueves vía All Access para clientes de Banco Macro. El músico regresa a la provincia tras reunir a más de 5.000 personas en su última visita.
- El espectáculo, que convoca a distintas generaciones, consolida el tramo nacional e internacional de un tour que también llegará a Chile, Colombia y Perú.
Después de un intenso calendario con “Agenda 2025 tour” Andrés Calamaro llega nuevamente a Tucumán con su gira "Como cantor" este 24 de octubre. El espectáculo promete recorrer todos los éxitos del ADN del rock nacional. El artista dará un único show en el norte argentino, en el Palacio de los Deportes, en una noche que promete recordar los mejores momentos de su carrera.
Cómo y dónde conseguir entradas
La preventa oficial de entradas se realizará este jueves a las 12, de manera exclusiva para clientes Visa del Banco Macro, quienes además podrán acceder a seis cuotas sin interés. Todavía no hay una fecha confirmada para la venta general, aunque, de acuerdo con lo ocurrido en otras presentaciones de la gira, esa instancia podría habilitarse al día siguiente y en el mismo horario.
Los precios oficiales para la fecha en Tucumán tampoco fueron difundidos por el momento. Como referencia, en otras ciudades de la gira las entradas se ubicaron en un rango de entre $45.000 y $85.000.
Las entradas pueden comprarse por la página oficial de All Access: https://www.allaccess.com.ar/event/andres-calamaro-en-tucuman
Una nueva propuesta del artista
Con un repertorio que recorre las canciones más destacadas de su carrera, el artista presenta un show que busca despertar la emocionalidad de la cultura argentina, acompañado por una banda en vivo y artistas invitados. En presentaciones anteriores, Calamaro compartió escenario con Trueno, Pablito Lescano, entre otros referentes de la música nacional.
La gira, iniciada en abril de este año, ya recorrió diversos escenarios de todo el país. Además, el artista se presentará en escenarios internacionales de Chile, Colombia y Perú.
Un show que sobrepasa generaciones
Durante su última visita a la provincia, más de 5.000 personas colmaron el Palacio de los Deportes para reencontrarse con el artista, que no se presentaba en escenarios tucumanos desde hace casi seis años. Fue una noche cargada de emoción y nostalgia: grupos de amigos que revivieron su adolescencia al ritmo de “Flaca”, padres e hijos compartiendo canciones que atraviesan generaciones y fanáticos de la música que llegaron de distintos rincones del norte.
Este 24 de octubre el Palacio de los Deportes promete teñirse nuevamente de sentimentalidad con una nueva presentación del artista. La cita ya tiene fecha y lugar.
Para más información visitar el sitio oficial de venta de entradas.