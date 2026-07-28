Andrés Calamaro vuelve a Tucumán este octubre: cuánto cuestan las entradas y dónde conseguirlas

Durante su última visita a la provincia, más de 5.000 personas colmaron el Palacio de los Deportes para reencontrarse con el artista, que no se presentaba en escenarios tucumanos desde hace casi seis años. Fue una noche cargada de emoción y nostalgia: grupos de amigos que revivieron su adolescencia al ritmo de “Flaca”, padres e hijos compartiendo canciones que atraviesan generaciones y fanáticos de la música que llegaron de distintos rincones del norte.