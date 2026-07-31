Banco Nación lanzó refinanciaciones 100% digitales: ya realizó más de 62.000 operaciones por $310.000 millones

Resumen para apurados
- El Banco Nación lanzó en Argentina refinanciaciones 100% digitales para deudas de tarjetas de crédito, buscando que los clientes reorganicen sus finanzas sin ir a sucursales.
- La medida alcanzó más de 62.000 operaciones por $310.000 millones en 2026. Está dirigida a deudores en situación 3, 4 o 5, quienes pueden financiar saldos hasta en 96 meses.
- Con este desarrollo, la entidad profundiza la digitalización de sus servicios y sienta un precedente para agilizar trámites bancarios y el ordenamiento financiero personal.
El Banco Nación amplió su oferta de herramientas para ayudar a sus clientes a reorganizar sus compromisos financieros con el lanzamiento de una nueva modalidad de refinanciación 100% digital y autogestiva para deudas de tarjetas de crédito.
La iniciativa permite realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de asistir a una sucursal, y con acreditación automática de la operación. Según informó la entidad, el sistema registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, lo que refleja una rápida adopción por parte de los usuarios.
Más de 62.000 refinanciaciones en lo que va de 2026
De acuerdo con los datos difundidos por el Banco Nación, durante 2026 ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones, por un monto superior a $310.000 millones, a través de las distintas alternativas que ofrece la entidad para facilitar la reorganización de deudas.
La incorporación del nuevo canal digital forma parte de esa estrategia, con el objetivo de agilizar el acceso a soluciones financieras y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales.
Quiénes pueden acceder
En esta primera etapa, la refinanciación digital está destinada a clientes que registren deudas de tarjetas de crédito clasificadas en situación 3, 4 o 5.
Los usuarios alcanzados podrán acceder a planes de financiación de hasta 96 meses, con la posibilidad de completar todo el proceso de manera autogestionada desde los canales digitales del banco.
Una herramienta para ordenar las finanzas personales
Desde la entidad señalaron que esta nueva modalidad busca ampliar las alternativas disponibles para que los clientes puedan administrar sus deudas de forma más ordenada y previsible.
Con este lanzamiento, el Banco Nación profundiza la digitalización de sus servicios y suma una nueva herramienta orientada a quienes necesitan refinanciar sus obligaciones financieras de manera rápida, sencilla y sin acudir a una sucursal.