Créditos del Banco Nación para comprar una moto 0 km: cómo acceder, requisitos y financiación de hasta 72 cuotas

Resumen para apurados
- El Banco Nación mantiene en Argentina una línea de créditos para comprar motos 0 km en hasta 72 cuotas fijas, buscando facilitar el acceso a la movilidad personal y laboral.
- La gestión es digital a través de Tienda BNA+, con tasas fijas del 40% TNA y un límite de cuota que no debe superar el 35% de los ingresos netos del solicitante.
- Esta iniciativa busca impulsar el mercado de motovehículos y brindar predictibilidad a largo plazo para trabajadores y usuarios que requieren transporte en el país.
El Banco Nación mantiene vigente una línea de créditos para la compra de motos 0 km, con opciones de financiación de hasta 72 cuotas fijas y montos que permiten adquirir distintos modelos comercializados por concesionarias adheridas.
La entidad ofrece dos alternativas: préstamos personales tradicionales y la financiación a través de Tienda BNA+, la plataforma digital donde los usuarios pueden elegir el vehículo, solicitar el crédito y completar gran parte del proceso de compra de forma online.
¿Cómo comprar una moto 0 km con un crédito del Banco Nación?
La modalidad más conveniente se realiza a través de Tienda BNA+, donde el comprador puede recorrer el catálogo de motos disponibles, seleccionar el modelo deseado y solicitar un préstamo personal durante la operación.
Esta línea permite financiar la compra en hasta 72 cuotas fijas, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 40%.
Además, el Banco Nación ofrece préstamos personales tradicionales para la compra de motos con plazos de hasta 48 meses.
También se puede pagar con tarjeta de crédito
Otra opción disponible es financiar la compra con tarjeta de crédito del Banco Nación.
En este caso, el plazo máximo es de 24 cuotas y el Costo Financiero Total (CFT) asciende al 51%.
Cómo es el proceso de compra en Tienda BNA+
El Banco Nación diseñó un sistema que permite realizar casi toda la operación de manera digital. Una vez aprobado el crédito, el comprador solo deberá acercarse a la concesionaria para completar el patentamiento y retirar la moto.
Paso a paso
Ingresar a Tienda BNA+ desde la web o la aplicación del Banco Nación.
Elegir el modelo de moto entre las opciones disponibles.
Seleccionar la forma de financiación (préstamo personal o tarjeta de crédito).
Definir la cantidad de cuotas.
Aceptar los términos y condiciones.
Esperar la aprobación del crédito y coordinar la entrega con la concesionaria.
Ejemplo de financiación
Como referencia, una Zanella ZB 110 Z3 Full, con un precio de contado de $2.630.100, puede financiarse mediante préstamo personal en:
72 cuotas fijas de $115.212,99.
Si la compra se realiza con tarjeta de crédito del Banco Nación, el mismo modelo puede abonarse en:
24 cuotas de $153.619,03, con un costo final de $3.686.856,40.
Requisitos para acceder al crédito del Banco Nación
Quienes deseen solicitar la financiación deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la entidad:
Ser mayor de 18 años.
Contar con una calificación crediticia favorable.
Adquirir la moto en una concesionaria adherida al programa.
Cumplir con la relación entre ingresos y cuota exigida por el banco.
En este último punto, el Banco Nación establece que:
Para quienes cobran el sueldo en la entidad, la cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos netos.
Para el resto de los clientes, el límite es del 30% de los ingresos netos.
Una alternativa para financiar una moto nueva
Con esta línea de créditos, el Banco Nación busca facilitar el acceso a motos 0 km mediante financiación a largo plazo, cuotas fijas y un proceso de compra mayormente digital, que simplifica la gestión para quienes necesitan un vehículo para trabajar o movilizarse diariamente.