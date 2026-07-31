Dura sanción a Enzo Pérez en la Primera Nacional: el Tribunal de Disciplina le dio tres fechas tras su expulsión en Deportivo Maipú

El conflicto en el estadio Gigante del Norte se desató en los minutos finales del partido correspondiente a la fecha 22 del campeonato, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó un penal a favor del equipo salteño. Aunque el arquero Nahuel Galardi logró atajar en primera instancia el remate de Lautaro Gordillo, el juez de línea advirtió un adelantamiento del guardameta y ordenó repetir la ejecución. La determinación provocó una airada protesta del plantel visitante que derivó en la tarjeta roja para Matías Viguet y, segundos más tarde, en la expulsión del propio Enzo Pérez. El volante reaccionó fuera de sí, le hizo el gesto de "robo" a los jueces, encaró con vehemencia al cuarto árbitro y debió ser contenido por sus compañeros antes de retirarse entre insultos. Ya con nueve hombres en cancha, Maipú no pudo sostener la igualdad y Gordillo convirtió en el segundo intento a los 79 minutos para sellar la victoria local.