Dura sanción a Enzo Pérez en la Primera Nacional: el Tribunal de Disciplina le dio tres fechas tras su expulsión en Deportivo Maipú
El experimentado mediocampista de 40 años recibió un severo castigo por sus vehementes reclamos a la terna arbitral en la derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta. El Botellero perderá a su gran figura para las próximas jornadas.
Resumen para apurados
- El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Enzo Pérez con tres fechas tras su expulsión por protestar airadamente ante los árbitros en Salta con Deportivo Maipú.
- El conflicto inició al repetirse un penal rival. Pérez reaccionó con dureza e hizo gestos de robo, derivando en sanción pese al descargo defensivo de Deportivo Maipú.
- La baja afecta severamente a Deportivo Maipú y al DT Mariano Echeverría, que perderá a su gran figura y referente para los próximos tres duelos de la Primera Nacional.
El experimentado mediocampista Enzo Pérez recibió una dura sanción de tres fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, tras los escandalosos incidentes que protagonizó durante la visita de Deportivo Maipú a Gimnasia y Tiro de Salta. La decisión se oficializó luego de varios días de deliberación y afectará de manera directa los planes del conjunto mendocino en el tramo decisivo del torneo de la Primera Nacional, donde el exjugador de River Plate y Estudiantes de La Plata es la principal figura del plantel.
El conflicto en el estadio Gigante del Norte se desató en los minutos finales del partido correspondiente a la fecha 22 del campeonato, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó un penal a favor del equipo salteño. Aunque el arquero Nahuel Galardi logró atajar en primera instancia el remate de Lautaro Gordillo, el juez de línea advirtió un adelantamiento del guardameta y ordenó repetir la ejecución. La determinación provocó una airada protesta del plantel visitante que derivó en la tarjeta roja para Matías Viguet y, segundos más tarde, en la expulsión del propio Enzo Pérez. El volante reaccionó fuera de sí, le hizo el gesto de "robo" a los jueces, encaró con vehemencia al cuarto árbitro y debió ser contenido por sus compañeros antes de retirarse entre insultos. Ya con nueve hombres en cancha, Maipú no pudo sostener la igualdad y Gordillo convirtió en el segundo intento a los 79 minutos para sellar la victoria local.
Los fundamentos del Tribunal y el descargo del club
Para aplicar la sanción de tres jornadas tanto a Enzo Pérez como a su compañero Viguet, el órgano disciplinario de la AFA se amparó en el artículo 12.3 del Código Disciplinario. Dicho apartado establece castigos para cualquier hecho inmoral, reprobable o acto de indisciplina que no esté previsto explícitamente en el reglamento general.
La severa resolución se confirmó a pesar del respaldo institucional que Deportivo Maipú le brindó al futbolista mediante un comunicado oficial. En el escrito, la dirigencia del "Botellero" había desmentido categóricamente que el mediocampista hubiera agredido físicamente o escupido a alguno de los integrantes de la terna arbitral, argumentando que se trató únicamente de un reclamo al calor del juego. Sin embargo, el informe presentado por el árbitro principal terminó siendo determinante para la fijación de la pena.
Un golpe para las aspiraciones de Deportivo Maipú
El fallo representa un contratiempo severo para el director técnico Mariano Echeverría, quien perderá a su referente táctico y futbolístico para los próximos tres compromisos de la temporada. El encuentro disputado en suelo salteño marcaba apenas la segunda presentación de Enzo Pérez desde su esperado retorno al club donde dio sus primeros pasos profesionales, luego de lo que había sido su debut con empate sin goles ante San Martín de Tucumán. Ahora, el mendocino deberá cumplir el período de inhabilitación antes de poder vestir nuevamente la camiseta del conjunto maipucino.