Cumplió su promesa: Enzo Pérez y la revolución en su regreso a Deportivo Maipú

Inspiración para todos

Para los pibes y para cada uno de los integrantes del club, la presencia de Pérez en el césped es una inyección de orgullo. Sentir que alguien salido de esos mismos escalones llegó tan lejos genera una identificación inmediata. Su vuelta no es solo un refuerzo de jerarquía; es una motivación, una prueba de que el sueño es posible. Así lo entiende Nicolás Galdeano, dirigente de la institución y amigo personal de Enzo, quien destaca el valor de este reencuentro: “Para nosotros es muy importante: un jugador de tanto nombre, de tanta trayectoria y, bueno, que es un orgullo más que nada para los maipucinos el hecho de que vuelva a sus orígenes. Verlo a él hoy entrar a la cancha por ahí motiva y ayuda a los pibes que juegan hoy en Maipú, los hace ver que pueden llegar a lograr lo que él logró, está muy bueno eso”.