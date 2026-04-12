Sergio "Maravilla" Martínez se despidió del boxeo: ganó y anunció su retiro a los 51 años

Sin embargo, el foco estaba puesto en lo que vendría después. Y ahí llegó la frase que terminó de confirmar lo que muchos intuían: “Creo que esto ha sido todo”. Aunque dejó una mínima puerta abierta, su mensaje fue claro. “Calculo que sí. Hoy me duele mucho el cuerpo, pero capaz en un mes deja de dolerme y hay una exhibición… pero acá nos pegamos de verdad. Al boxeo no se juega”.