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Descubren un material nunca antes visto en las playas de Hiroshima, 81 años después de la bomba atómica

A 81 años del ataque nuclear, investigadores de la Universidad de Florencia identificaron microesferas de vidrio y metal que no se forman de manera natural. Así fue el fenómeno térmico de 7.000 grados que reescribió la materia en la Tierra.

La bomba de Hiroshima generó nuevos componentes en la Tierra.
La bomba de Hiroshima generó nuevos componentes en la Tierra. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos de la Universidad de Florencia hallaron en playas de Hiroshima una inédita aleación metálica creada por las extremas temperaturas de la bomba atómica de 1945.
  • El calor de 7.000 °C de la explosión vaporizó materiales que, al enfriarse rápidamente, formaron microesferas de vidrio con metales imposibles de crear en la naturaleza.
  • El hallazgo permite comprender la física de explosiones nucleares, la reacción de la materia bajo condiciones extremas y el impacto de contaminantes tóxicos duraderos.
Resumen generado con IA

Hiroshima fue no solo una sentencia de la historia política, sino también una marca imborrable en nuestro planeta. Por aquella vez, los conflictos humanos pudieron cambiar la geografía del globo. La fuerza de “Little Boy” fue capaz de exterminar a la población civil, pero además cambiar el destino de la Tierra, incluso si ya pasaron 81 años de aquella lamentable mañana del 6 de agosto. Ahora los científicos descubrieron que el peso de aquel infierno modificó la composición de las playas de la ciudad japonesa.

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El bombardeo de Hiroshima no solo cambió el mundo, sino que también actuó como catalizador para la formación de nuevo material en nuestro planeta. Casi 81 años después, los científicos de la Universidad de Florencia encontraron un componente extraño en las playas de la bahía de Hiroshima, una aleación metálica multicomponente totalmente inédita que podría ser un distinto acercamiento a entender cómo los eventos nucleares generan componentes tóxicos y comprender los procesos físicos de las explosiones nucleares.

El hallazgo científico en las microesferas de vidrio

El análisis de los estudiosos reveló un material extraño dentro de la hiroshimaíta de las playas: una aleación metálica rica en silicio, hierro y cromo que se preservó en forma de esférulas. Según el informe publicado en la prestigiosa revista Science Advances, la detonación atómica generó temperaturas instantáneas de hasta 7.000 grados Celsius, una condición térmica comparable únicamente con colisiones planetarias, impactos de meteoritos a hipervelocidad o el golpe directo de rayos.

Durante la explosión, una colosal bola de fuego vaporizó metales, materiales de construcción, tierra y agua, elevando los restos hacia la atmósfera. Al enfriarse violentamente en cuestión de segundos, los elementos se precipitaron en forma de microgotas fundidas compuestas principalmente por vidrios de calcio, aluminio y silicio, dando origen a la estructura de la hiroshimaíta.

La muestra de hiroshimaíta estudiada se formó cuando la explosión nuclear del 6 de agosto de 1945 vaporizó edificios, metal, suelo, vidrio y agua en Hiroshima (Science Advances) La muestra de hiroshimaíta estudiada se formó cuando la explosión nuclear del 6 de agosto de 1945 vaporizó edificios, metal, suelo, vidrio y agua en Hiroshima (Science Advances)

Una aleación metálica imposible en condiciones naturales

Sin embargo, lo que sorprendió a los investigadores de la Universidad de Florencia fue hallar dentro de estas microesferas de vidrio pequeñas incrustaciones metálicas únicas: aleaciones multicomponentes constituidas por un 63% de hierro, 15% de cromo, 9% de níquel y un inédito 7% de silicio. Este tipo de combinación cristalina es imposible de formar bajo condiciones naturales en nuestro planeta.

Este hallazgo no solo demuestra las reacciones insospechadas que sufre la materia ante condiciones térmicas y de presión extremas, sino que también abre una nueva ventana científica para comprender los procesos físicos de las explosiones nucleares y la forma en que los eventos atómicos generan componentes tóxicos y persistentes en el medio ambiente.

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