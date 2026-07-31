Descubren un material nunca antes visto en las playas de Hiroshima, 81 años después de la bomba atómica

Hiroshima fue no solo una sentencia de la historia política, sino también una marca imborrable en nuestro planeta. Por aquella vez, los conflictos humanos pudieron cambiar la geografía del globo. La fuerza de “Little Boy” fue capaz de exterminar a la población civil, pero además cambiar el destino de la Tierra, incluso si ya pasaron 81 años de aquella lamentable mañana del 6 de agosto. Ahora los científicos descubrieron que el peso de aquel infierno modificó la composición de las playas de la ciudad japonesa.