Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: Que arme su proyecto y compita

En declaraciones a Radio Mitre, remarcó su rechazo a la postura de la vicepresidenta y expresó no comprender por qué, en lugar de respaldar la gestión de gobierno, insiste en obstaculizarla. Planteó que, si no comparte los lineamientos oficiales, lo coherente sería que dé un paso al costado, forme su propio espacio político y compita por sus ideas, cuestionando el sentido de permanecer en un puesto que ella misma parece no querer ocupar.