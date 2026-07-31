La Justicia le otorgó la libertad condicional a “Piki” Orellana

El 17 de agosto de 2003, Adrián Mansilla, de 26 años, fue secuestrado por una patota en la zona de la ex terminal de ómnibus. Fue fusilado en Colonia 7 de Sauce Huascho, en Famaillá. El cuerpo apareció el 15 de octubre de ese año, enterrado a un metro de profundidad y cubierto con cal. Los policías lo ubicaron gracias al relato de un arrepentido que, además de aportar los datos sobre dónde habían enterrado el cadáver, brindó precisiones acerca de quién lo había matado.