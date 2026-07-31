Una densa niebla cubre Tucumán este viernes 31 de agosto

Resumen para apurados
- Una densa neblina redujo la visibilidad a 200 metros en Tucumán este viernes 31 de agosto debido a un alto nivel de humedad del 95% durante la mañana.
- El fenómeno comenzó por la noche y persistió a la mañana con 14 °C de sensación térmica y elevada nubosidad, afectando el tránsito en la capital provincial.
- El SMN prevé un ascenso térmico hasta los 25 °C en los próximos días, previo al ingreso de un frente inestable el miércoles que bajará las máximas a 18 °C.
La capital tucumana se cubrió anoche con una densa neblina que persistió durante las primeras horas del viernes, reduciendo a pocos metros la visibilidad en muchos puntos de la ciudad. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura por la tarde.
La mañana comenzó con una sensación térmica de 14 °C, mientras que la mínima fue 15 °C. La humedad rondó el 95% y la nubosidad superior al 85%. La neblina redujo la visibilidad a poco más de 200 metros en las afueras de la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica el descenso de la nubosidad y hacia el mediodía se espera una temperatura de al menos 22 °C. Los vientos serán moderados desde el noroeste y la humedad se mantendría por encima del 65%.
Hacia la noche el cielo podría despejarse parcialmente y la temperatura se contraerá hasta los 19 °C. La humedad llegará al 75% y los vientos serán moderados desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo en Tucumán en el inicio de la semana?
El SMN pronostica nubosidad variable y tardes soleadas, con temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que llegarían hasta los 25 °C al menos hasta el martes. A partir del miércoles ingresaría un frente inestable, que aumentaría la nubosidad y llevaría la máxima hasta los 18 °C. Ya desde el jueves volvería a subir la térmica para promediar los 22 °C hacia el próximo fin de semana.