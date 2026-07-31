SociedadClima y ecología

Una densa niebla cubre Tucumán este viernes 31 de agosto

La térmica fue de 14 °C, en una jornada que promete nubosidad variable y el incremento de la temperatura.

PRECAUCIÓN. Desde anoche la ciudad se vio invadida por la neblina que complicó la visibilidad.
PRECAUCIÓN. Desde anoche la ciudad se vio invadida por la neblina que complicó la visibilidad. IMAGEN ILUSTRATIVA / ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Una densa neblina redujo la visibilidad a 200 metros en Tucumán este viernes 31 de agosto debido a un alto nivel de humedad del 95% durante la mañana.
  • El fenómeno comenzó por la noche y persistió a la mañana con 14 °C de sensación térmica y elevada nubosidad, afectando el tránsito en la capital provincial.
  • El SMN prevé un ascenso térmico hasta los 25 °C en los próximos días, previo al ingreso de un frente inestable el miércoles que bajará las máximas a 18 °C.
Resumen generado con IA

La capital tucumana se cubrió anoche con una densa neblina que persistió durante las primeras horas del viernes, reduciendo a pocos metros la visibilidad en muchos puntos de la ciudad. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura por la tarde.

La mañana comenzó con una sensación térmica de 14 °C, mientras que la mínima fue 15 °C. La humedad rondó el 95% y la nubosidad superior al 85%. La neblina redujo la visibilidad a poco más de 200 metros en las afueras de la ciudad. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica el descenso de la nubosidad y hacia el mediodía se espera una temperatura de al menos 22 °C. Los vientos serán moderados desde el noroeste y la humedad se mantendría por encima del 65%. 

Hacia la noche el cielo podría despejarse parcialmente y la temperatura se contraerá hasta los 19 °C. La humedad llegará al 75% y los vientos serán moderados desde el sector noroeste.

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán en el inicio de la semana?

El SMN pronostica nubosidad variable y tardes soleadas, con temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que llegarían hasta los 25 °C al menos hasta el martes. A partir del miércoles ingresaría un frente inestable, que aumentaría la nubosidad y llevaría la máxima hasta los 18 °C. Ya desde el jueves volvería a subir la térmica para promediar los 22 °C hacia el próximo fin de semana.  

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