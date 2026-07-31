Una densa niebla cubre Tucumán este viernes 31 de agosto

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán en el inicio de la semana?

El SMN pronostica nubosidad variable y tardes soleadas, con temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que llegarían hasta los 25 °C al menos hasta el martes. A partir del miércoles ingresaría un frente inestable, que aumentaría la nubosidad y llevaría la máxima hasta los 18 °C. Ya desde el jueves volvería a subir la térmica para promediar los 22 °C hacia el próximo fin de semana.