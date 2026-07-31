OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Campaña antiargentina
Hace 4 Hs

Finalizado el Mundial de fútbol surgió una intensa reacción contra los argentinos, especialmente en las redes sociales y en algunos medios. Algo parecido, aunque menos intenso, ya había ocurrido tras la consagración en Qatar 2022. Cabría preguntarse: ¿por qué algunos pueblos despiertan admiración y, al mismo tiempo, una antipatía desproporcionada? La psicología social sostiene que un grupo puede generar rechazo cuando es percibido como muy orgulloso, exitoso, visible, cohesionado o desafiante. En el caso argentino, la fuerte identidad colectiva, el orgullo nacional y la percepción de ser un pueblo excepcional o diferente probablemente figuren entre los factores que alimentan esa imagen. A ello podrían sumarse la resiliencia frente a las crisis y la importancia que solemos atribuir a la amistad, la familia, la educación y la cultura. Ese prestigio histórico quizá tenga su origen en que, durante décadas, la Argentina fue vista como un país con un futuro promisorio. A comienzos del siglo XX se encontraba entre las naciones más prósperas y atraía millones de inmigrantes europeos, convirtiéndose en sinónimo de una tierra de oportunidades. Si bien persisten estereotipos sobre los argentinos -como la arrogancia o el exceso de autoestima-, nuestro país sigue siendo ampliamente valorado por su cultura, su música, su literatura, su gastronomía, sus paisajes y, por supuesto, por el fútbol. En síntesis, las críticas pueden tener distintos orígenes. Unas son razonables y justificadas; otras responden a rivalidades futbolísticas; algunas nacen de la envidia y muchas son amplificadas por las redes sociales, donde los mensajes más extremos suelen propagarse con mayor facilidad.

Jorge Ballario

jballario@coyspu.com.ar

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