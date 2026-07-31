Las difíciles investigaciones sobre lavado de dinero

Hace pocos días, un abogado especialista en criminalidad económica que vino a dar una capacitación en la Caja Popular dijo que el lavado de activos representa una de las principales amenazas para los sistemas financieros modernos y requiere una respuesta coordinada entre el Estado y los sujetos obligados. Añadió que hoy el narcotráfico representa una de las amenazas más significativas porque genera recursos económicos que buscan ser incorporados a la economía legal. Los sistemas de control tienen precisamente el objetivo de detectar y mitigar esos riesgos, explicó. Esto implica fuertes desafíos tanto para los funcionarios como para los investigadores judiciales, que deben enfrentarse a maniobras trasnacionales, que se llevan a cabo muchas veces en empresas que están fuera del país y en eso las restricciones legales y la burocracia representan demoras para la investigación. Mientras la Justicia manda oficios para pedir informes, la tecnología hoy favorece que se hagan operaciones financieras de todo tipo en el “mundo crypto” con suma facilidad. Además, la falta de recursos humanos y de áreas específicas sobre el tema en la Justicia Federal llevan a pedir constante ayuda a la Procelac, organismo nacional saturado con una realidad de creciente complejidad.