Detuvieron a los motoarrebatadores que asaltaron a una estudiante cuando ingresaba a la escuela.

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán detuvo a dos hombres acusados de asaltar a una estudiante el miércoles a la mañana en la capital para robarle su mochila al ingresar a la escuela.
- La investigación inició por redes sociales y el 911. Tras los operativos en distintos barrios, secuestraron la moto utilizada y recuperaron la mochila con sus útiles.
- Ambos detenidos son mayores de edad y aguardan sus antecedentes judiciales, mientras la fuerza policial promete reforzar el patrullaje preventivo en zonas escolares.
La Policía detuvo a los dos sospechosos acusados de protagonizar el violento arrebato que sufrió una estudiante el miércoles por la mañana en la capital.
El ataque ocurrió alrededor de las 7.30, en la esquina de Isabel La Católica y Federico Helguera, donde la joven fue interceptada cuando se dirigía a clases. Tras quitarle la mochila, los delincuentes la arrojaron al piso antes de escapar.
Cómo fue el operativo que permitió detener a los sospechosos
“Al tomar conocimiento nosotros de esta situación a través de las redes sociales y, por supuesto, del grupo de trabajo que conformamos, 911, se ha consignado un equipo de motoristas para que continúen con averiguaciones respecto a este hecho, el cual el día de hoy arrojó un resultado efectivo, fructífero, ya que se ha procedido a la aprehensión de uno de los sujetos en las inmediaciones del barrio Ciudad de Dios, a la altura de calle Juan José Paso al 1900, como así también al restante, al conductor de la motocicleta, en el barrio El Chivero”, explicó el jefe de la Patrulla Motorizada Capital, comisario Carlos Chaparro.
Y añadió: “De esas aprehensiones se ha procedido al secuestro de la motocicleta en que se movilizaban, por supuesto que el secuestro de las prendas de vestir, y se ha logrado el recupero de la mochila sustraída, junto con los artículos escolares de la víctima”.
Secuestraron la moto y recuperaron la mochila de la estudiante
Asimismo, indicó que ambos aprehendidos son mayores de edad y que se aguardan las planillas de antecedentes.
“Nosotros estamos siempre para darle el control y la seguridad a las personas. Se destaca el accionar del personal policial de esta División Patrulla Motorizada Capital que en forma rápida pudo lograr el esclarecimiento total del hecho”, sentenció.