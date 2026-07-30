Detuvieron a los motoarrebatadores que asaltaron a una estudiante cuando ingresaba a la escuela.

“Al tomar conocimiento nosotros de esta situación a través de las redes sociales y, por supuesto, del grupo de trabajo que conformamos, 911, se ha consignado un equipo de motoristas para que continúen con averiguaciones respecto a este hecho, el cual el día de hoy arrojó un resultado efectivo, fructífero, ya que se ha procedido a la aprehensión de uno de los sujetos en las inmediaciones del barrio Ciudad de Dios, a la altura de calle Juan José Paso al 1900, como así también al restante, al conductor de la motocicleta, en el barrio El Chivero”, explicó el jefe de la Patrulla Motorizada Capital, comisario Carlos Chaparro.