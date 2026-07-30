Seguridad

Detuvieron a los motoarrebatadores que asaltaron a una estudiante cuando ingresaba a la escuela

El ataque ocurrió alrededor de las 7.30, en la esquina de Isabel La Católica y Federico Helguera.

Detuvieron a los motoarrebatadores que asaltaron a una estudiante cuando ingresaba a la escuela.
Detuvieron a los motoarrebatadores que asaltaron a una estudiante cuando ingresaba a la escuela.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán detuvo a dos hombres acusados de asaltar a una estudiante el miércoles a la mañana en la capital para robarle su mochila al ingresar a la escuela.
  • La investigación inició por redes sociales y el 911. Tras los operativos en distintos barrios, secuestraron la moto utilizada y recuperaron la mochila con sus útiles.
  • Ambos detenidos son mayores de edad y aguardan sus antecedentes judiciales, mientras la fuerza policial promete reforzar el patrullaje preventivo en zonas escolares.
Resumen generado con IA

La Policía detuvo a los dos sospechosos acusados de protagonizar el violento arrebato que sufrió una estudiante el miércoles por la mañana en la capital.

El ataque ocurrió alrededor de las 7.30, en la esquina de Isabel La Católica y Federico Helguera, donde la joven fue interceptada cuando se dirigía a clases. Tras quitarle la mochila, los delincuentes la arrojaron al piso antes de escapar. 

Cómo fue el operativo que permitió detener a los sospechosos

“Al tomar conocimiento nosotros de esta situación a través de las redes sociales y, por supuesto, del grupo de trabajo que conformamos, 911, se ha consignado un equipo de motoristas para que continúen con averiguaciones respecto a este hecho, el cual el día de hoy arrojó un resultado efectivo, fructífero, ya que se ha procedido a la aprehensión de uno de los sujetos en las inmediaciones del barrio Ciudad de Dios, a la altura de calle Juan José Paso al 1900, como así también al restante, al conductor de la motocicleta, en el barrio El Chivero”, explicó el jefe de la Patrulla Motorizada Capital, comisario Carlos Chaparro.

Y añadió: “De esas aprehensiones se ha procedido al secuestro de la motocicleta en que se movilizaban, por supuesto que el secuestro de las prendas de vestir, y se ha logrado el recupero de la mochila sustraída, junto con los artículos escolares de la víctima”.

Secuestraron la moto y recuperaron la mochila de la estudiante

Asimismo, indicó que ambos aprehendidos son mayores de edad y que se aguardan las planillas de antecedentes.

“Nosotros estamos siempre para darle el control y la seguridad a las personas. Se destaca el accionar del personal policial de esta División Patrulla Motorizada Capital que en forma rápida pudo lograr el esclarecimiento total del hecho”, sentenció. 

Temas Organización de las Naciones UnidasTucumánSan Miguel de TucumánPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Explosión en un edificio de Monteagudo al 100: qué se sabe y cuándo volverían los vecinos

Explosión en un edificio de Monteagudo al 100: qué se sabe y cuándo volverían los vecinos

Lo más popular
El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi
1

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”
2

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas
3

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate
4

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra
5

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
2

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
4

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
5

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Más Noticias
De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Horóscopo chino 2026: qué anticipa Ludovica Squirru para agosto y por qué será un mes de cambios

Horóscopo chino 2026: qué anticipa Ludovica Squirru para agosto y por qué será un mes de cambios

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Comentarios