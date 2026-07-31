Ramón Gutiérrez: persona y erudito, sin discusión

Egresado como arquitecto de la UBA en 1963, un año después era auxiliar en Historia de la Arquitectura y en Taller de Arquitectura y pocos años más tarde profesor en la Universidad Nacional del Nordeste. Allí se abrió a lo que sería su pasión: la historia de la arquitectura de Argentina y América, tanto en la enseñanza como en la investigación. Junto con Graciela Viñuales, su esposa, y otros colaboradores, realizó el relevamiento sistemático de la arquitectura rioplatense, del NOA, del NEA y del Litoral, actividad que luego extendió a otros países latinoamericanos, de la que afloraron planos, registros fotográficos e información excepcional.