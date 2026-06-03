Tucumán será sede del Campeonato Argentino Juvenil M-17 de 2026

Resumen para apurados
- La Unión Argentina de Rugby eligió a Tucumán como sede del Campeonato Argentino Juvenil M-17 en noviembre de 2026 tras ganar la licitación organizativa.
- La Unión de Rugby de Tucumán ganó la postulación con una oferta de infraestructura de alto nivel, seguridad médica y logística para albergar a más de 2.100 personas.
- El evento generará un fuerte impacto turístico y económico local, integrará normas de sostenibilidad y consolidará a Tucumán como un polo clave del rugby nacional.
En noviembre, Tucumán volverá a convertirse en la capital del rugby argentino. Según pudo averiguar LA GACETA, la Unión Argentina de Rugby (UAR) eligió a la provincia como sede del Campeonato Argentino Juvenil M-17 de 2026, una competencia que reunirá a las 14 uniones del país y que promete generar un fuerte impacto deportivo, turístico y económico.
La designación representa mucho más que la organización de un torneo juvenil. Se trata de la única competencia nacional de selecciones provinciales de la categoría y una de las principales plataformas de desarrollo para los jugadores que integrarán el futuro del rugby argentino. Durante cinco días de actividad intensiva, Tucumán será el punto de encuentro de las máximas promesas del país. Es decir, la provincia alojará la fase decisiva del certamen: semifinales y finales. El resto de las fechas se distribuirán entre agosto, septiembre y octubre.
Según la propuesta presentada por la Unión de Rugby de Tucumán (URT), el evento movilizará a más de 2.100 personas. De ese total, 540 serán deportistas de alto rendimiento, mientras que otros 160 integrantes corresponderán a cuerpos técnicos, médicos y árbitros nacionales. A ellos se sumarán alrededor de 1.400 familiares, acompañantes y periodistas especializados que llegarán a la provincia para seguir la competencia.
Las cifras reflejan la magnitud del acontecimiento. Cada una de las 14 uniones participantes arribará con sus respectivas delegaciones y equipos de trabajo, transformando al campeonato en uno de los eventos deportivos juveniles más importantes que recibirá Tucumán durante 2026.
Uno de los puntos que terminó inclinando la balanza a favor de la candidatura tucumana fue la infraestructura ofrecida para albergar la competencia. La propuesta contempla la utilización de clubes con capacidad para disponer hasta tres canchas simultáneas con estándares compatibles con las exigencias de World Rugby, además de gimnasios preparados para deportistas de alto rendimiento y espacios destinados a la recuperación física de los jugadores.
La logística también fue un aspecto central. Los hoteles previstos para recibir a las delegaciones deberán ofrecer pensión completa y contar con salas de videoanálisis, una herramienta que hoy forma parte de la rutina de trabajo de cualquier seleccionado competitivo. A eso se suma la disponibilidad de conexión WiFi de alta velocidad en los predios para facilitar transmisiones, análisis estadísticos y seguimiento técnico en tiempo real.
La seguridad médica fue otro de los aspectos destacados en la presentación. El proyecto garantiza la presencia permanente de un médico referente para todas las delegaciones durante las 24 horas, además de un shock room y dos ambulancias de alta complejidad disponibles en los escenarios de competencia. El objetivo es asegurar estándares de bienestar y atención acordes a un evento nacional de alto rendimiento.
Sin embargo, uno de los elementos más innovadores de la propuesta aparece en la denominada “Sinergia NOA”. La URT planteó integrar la etapa decisiva del Argentino M-17 con las finales del Regional del NOA, una estrategia que busca ofrecer a los jóvenes rugbiers una experiencia competitiva única.
La intención es que los jugadores disputen encuentros decisivos en un contexto de gran convocatoria, rodeados por el ambiente que generan las finales de uno de los torneos regionales más importantes del país. De esta manera, los juveniles podrán competir ante tribunas llenas, convivir con el alto rendimiento y experimentar escenarios similares a los que encontrarán en etapas superiores de sus carreras deportivas.
Además del beneficio deportivo, la organización proyecta un importante impacto económico. El arribo de más de 2.100 personas implicará un movimiento significativo para la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local. La llegada simultánea de delegaciones de todo el país permitirá potenciar la actividad turística en una época estratégica del calendario provincial.
La propuesta también incorpora un fuerte compromiso con el cuidado ambiental. El campeonato se desarrollará bajo lineamientos alineados con el Plan 2030 de World Rugby, que promueve criterios de sostenibilidad en la organización de eventos deportivos. Entre los objetivos se encuentran la reducción del impacto ecológico, la optimización de recursos y la generación de buenas prácticas ambientales durante toda la competencia.
Con la confirmación de la sede, Tucumán suma un nuevo reconocimiento a su capacidad organizativa y refuerza su posición dentro del mapa nacional del rugby. Durante cinco días, la provincia albergará a las futuras figuras del deporte y volverá a mostrarse como uno de los grandes polos rugbísticos de la Argentina.