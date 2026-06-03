Tucumán será sede del Campeonato Argentino Juvenil M-17 de 2026

La designación representa mucho más que la organización de un torneo juvenil. Se trata de la única competencia nacional de selecciones provinciales de la categoría y una de las principales plataformas de desarrollo para los jugadores que integrarán el futuro del rugby argentino. Durante cinco días de actividad intensiva, Tucumán será el punto de encuentro de las máximas promesas del país. Es decir, la provincia alojará la fase decisiva del certamen: semifinales y finales. El resto de las fechas se distribuirán entre agosto, septiembre y octubre.