Los Pumas 7s quedaron eliminados y se despidieron de la pelea por el Circuito Mundial
El seleccionado argentino perdió ante Nueva Zelanda en la etapa de Burdeos y quedó sin chances matemáticas de conquistar el Circuito Mundial por tercera temporada consecutiva. Aun así, cerró otro año entre los protagonistas del rugby reducido.
Resumen para apurados
- Los Pumas 7s quedaron eliminados del Circuito Mundial tras perder ante Nueva Zelanda en la fase de grupos en Burdeos, quedando sin chances de lograr el tricampeonato.
- El equipo debutó con triunfo ante Alemania, pero las derrotas frente a Francia y Nueva Zelanda (24-21) los marginaron, debiendo disputar el noveno puesto contra Uruguay.
- Pese a perder el título, el seleccionado argentino se consolida en la élite tras lograr varios podios esta temporada y proyecta un futuro competitivo para el próximo ciclo.
El sueño del tricampeonato llegó a su fin para Los Pumas 7s. El seleccionado argentino no logró superar la fase de grupos de la etapa de Burdeos y quedó sin posibilidades matemáticas de conquistar el Circuito Mundial de Seven, un certamen que había ganado en las dos temporadas anteriores.
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora llegó a Francia con opciones concretas de pelear por una nueva consagración. Sin embargo, una derrota en el momento menos indicado terminó por frustrar sus aspiraciones.
La caída decisiva fue ante Nueva Zelanda. En un encuentro cargado de tensión y con ritmo de final anticipada, los All Blacks 7's se impusieron por 24 a 21 y dejaron a Argentina sin margen de maniobra. El conjunto albiceleste llegó a contar con un try penal a favor y también jugó durante varios minutos con superioridad numérica debido a la amonestación de un rival, pero los oceánicos aprovecharon mejor sus oportunidades y golpearon en los instantes decisivos.
El resultado cerró una fase de grupos irregular. El debut había sido prometedor con una sólida victoria por 35 a 19 frente a Alemania. Marcos Moneta brilló con dos tries, mientras que Pedro De Haro, Matteo Graziano y Gregorio Pérez Pardo completaron el marcador para un equipo que mostró toda su potencia ofensiva.
Sin embargo, en la segunda presentación apareció Francia. Los locales se impusieron por 22 a 14 en un partido equilibrado y obligaron a Los Pumas a jugarse la clasificación frente a Nueva Zelanda.
Allí llegó el golpe definitivo. Moneta volvió a destacarse con una nueva conquista y Martiniano Arrieta apoyó el último try argentino para dejar el marcador a apenas tres puntos. Pero el tiempo no alcanzó para concretar la remontada.
Tras quedar fuera de la lucha principal, Argentina debió disputar la ronda por el noveno puesto. En esa instancia logró recuperarse con una victoria por 26 a 17 sobre Uruguay, resultado que permitió cerrar la participación en Burdeos con una sonrisa parcial.
Más allá de la frustración por no alcanzar el tricampeonato, la temporada vuelve a confirmar a Los Pumas 7s como una de las grandes potencias del circuito internacional. El equipo sumó una medalla de plata en Hong Kong y consiguió terceros puestos en Valladolid y Nueva York, donde derrotó a seleccionados de peso como Fiji y Australia.
La actuación en Burdeos no fue la esperada, pero tampoco borra el camino recorrido durante un año en el que Argentina volvió a competir de igual a igual frente a las mejores selecciones del mundo.
Ahora el desafío será transformar esa experiencia en un nuevo impulso para el próximo ciclo. Porque aunque el tricampeonato quedó en el camino, Los Pumas 7s siguen formando parte de la élite mundial y mantienen intacta la ambición de volver a pelear por cada título que tengan por delante.