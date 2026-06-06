Los Pumas 7s quedaron eliminados y se despidieron de la pelea por el Circuito Mundial

La caída decisiva fue ante Nueva Zelanda. En un encuentro cargado de tensión y con ritmo de final anticipada, los All Blacks 7's se impusieron por 24 a 21 y dejaron a Argentina sin margen de maniobra. El conjunto albiceleste llegó a contar con un try penal a favor y también jugó durante varios minutos con superioridad numérica debido a la amonestación de un rival, pero los oceánicos aprovecharon mejor sus oportunidades y golpearon en los instantes decisivos.