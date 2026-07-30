Política

Patricia Bullrich no descartó postularse para jefa de Gobierno porteño: "Me tengo una fe bárbara"

La senadora de La Libertad Avanza aseguró que "estará donde tenga que estar" de cara a las elecciones de 2027.

PATRICIA BULLRICH. La senadora no descartó competir por la Ciudadd de Buenos Aires.
PATRICIA BULLRICH. La senadora no descartó competir por la Ciudadd de Buenos Aires.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La senadora Patricia Bullrich no descartó competir por la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires en 2027, al señalar que cuenta con experiencia para transformar la ciudad.
  • En televisión, Bullrich criticó la burocracia porteña y respaldó una alianza electoral entre La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo para consolidar el espacio oficialista.
  • La posible candidatura redefine la interna oficialista en el distrito porteño y plantea un escenario de negociación para renovar las coaliciones políticas rumbo a 2027.
Resumen generado con IA

En medio de las especulaciones sobre el escenario político rumbo a las elecciones de 2027, Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) afirmó que "estará donde tenga que estar" y aseguró que no descarta una candidatura para suceder a Jorge Macri.

"*Puedo ser candidata en la Ciudad, me tengo una fe bárbara", sostuvo Bullrich durante una entrevista con Todo Noticias (TN). Consultada sobre si esa posibilidad estaba completamente descartada, respondió: "No es imposible".

La ex ministra de Seguridad respaldó esa eventual postulación al destacar su experiencia en la gestión pública. "Tengo experiencia en gestiones complejas. Y la ciudad no es tan compleja como arreglar la seguridad de un país", ejemplificó en referencia al cargo que ocupó hasta diciembre.

Bullrich cuestionó la estructura de la Ciudad

Durante la entrevista, Bullrich consideró que la administración porteña necesita cambios profundos. "Hay que manejarla y cambiarla más profundamente", sostuvo, al argumentar que la Ciudad "tiene una estructura mucho más grande de la que tiene que tener" y enfrenta "enormes problemas de burocracia".

En ese sentido, reconoció parte de la gestión del actual jefe de Gobierno, aunque remarcó que aún quedan desafíos pendientes. "Hay que arreglarla. Jorge Macri ha hecho algunas cosas, aunque todavía faltan cosas por hacer", expresó.

Además, planteó que hace falta una conducción con "una mentalidad clara de darle más a los privados, de sacarle la pata de encima a los comercios". No obstante, tampoco descartó que Jorge Macri continúe al frente de la administración porteña.

Un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo

Bullrich también se mostró a favor de consolidar una alianza entre los espacios afines al oficialismo para los próximos desafíos electorales.

"Tiene que haber un acuerdo con el Pro como en la última elección, me parece importante que lo haya", manifestó. Y agregó: "El PRO tiene que estar adentro y el radicalismo también".

Respecto de un eventual rol dentro de un futuro gobierno de Javier Milei, evitó anticipar aspiraciones personales. "No es algo que me compete a mí sola. Hay directores técnicos", comentó en alusión al Presidente.

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