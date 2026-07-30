Un ex Tarucas recibió un gran elogio en Toulon: “Es físicamente imponente”

Resumen para apurados
- El entrenador de Toulon, Pierre Mignoni, elogió en Francia al argentino Luciano Asevedo al sumarlo como apuesta a futuro por recomendación de Los Pumas.
- Tras destacar en Tarucas y entrenar con Los Pumas, Asevedo llegó al club francés mediante acuerdos directos entre Mignoni y Felipe Contepomi para su desarrollo.
- Toulon encarará un proceso gradual para desarrollar al forward de 23 años, lo que representará un paso clave para su consolidación en el exigente Top 14 francés.
Luciano Asevedo todavía no debutó oficialmente con Toulon, pero ya empezó a generar una gran expectativa en Francia. El joven forward mendocino, con pasado reciente en Tarucas, recibió un importante respaldo por parte del head coach Pierre Mignoni, quien explicó por qué el club decidió incorporarlo y dejó en claro que se trata de un proyecto pensado a largo plazo.
El entrenador francés se mostró entusiasmado con las cualidades del argentino, aunque también remarcó que necesitará tiempo para adaptarse al exigente nivel del Top 14. En ese camino, destacó la comunicación permanente que mantiene con Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas, para acompañar el desarrollo del jugador.
Actualmente, Asevedo ya se encuentra en Francia realizando la pretemporada junto al plantel de Toulon, luego de haber completado una concentración de 10 días con la selección argentina.
Mignoni explicó cómo descubrió a Luciano Asevedo
El entrenador reveló que el primer contacto con Asevedo fue a la distancia y que las referencias recibidas desde el seleccionado argentino terminaron de convencerlo.
"Lo descubrí a través de videos. No lo conozco muy bien. Tengo la suerte de conocer bien a Felipe Contepomi, quien me ha hablado mucho de él", explicó Mignoni.
El técnico también detalló cómo fue el acuerdo entre ambas partes para que el tercera línea pudiera completar primero su trabajo con Los Pumas antes de incorporarse definitivamente al club francés.
"Está en la lista amplia de Argentina, por eso pasó 10 días con Los Pumas. Estaba previsto. Le agradezco a Felipe Contepomi porque tenemos una buena comunicación", señaló.
Además, agregó que el entrenador argentino le pidió disponer del jugador durante parte de la preparación internacional antes de liberarlo para la pretemporada en Europa.
"Me dijo que quería quedárselo durante 10 días para la preparación y que después me lo devolvería para que hiciera siete semanas de preparación con Toulon", contó.
Un proyecto a futuro para Toulon
Más allá de las expectativas que despierta el mendocino, Mignoni dejó claro que el club no pretende acelerar los tiempos de adaptación. Por el contrario, considera que el jugador necesita un proceso de formación para explotar todo su potencial.
A la hora de describir sus características, el entrenador fue contundente: "Es diestro, físicamente imponente y es bastante directo".
Incluso se permitió una broma para ilustrar su poderosa contextura física. "Si lo ven por la calle de noche, tengan cuidado", expresó entre risas.
Sin embargo, inmediatamente bajó el tono de la expectativa y explicó que todavía queda mucho trabajo por delante.
"Le toca a él mejorar sus habilidades. Acaba de llegar, jugaba un poco en Argentina. Hay que ayudarlo a desarrollarse", afirmó.
Finalmente, resumió la filosofía con la que Toulon encarará el crecimiento del ex Tarucas: "Es un jugador joven de 23 años, tiene muy poca experiencia, es una apuesta. Hay que darle tiempo".
Con ese respaldo público de uno de los entrenadores más prestigiosos del rugby francés, Luciano Asevedo comienza una etapa clave de su carrera. El desafío será adaptarse a una de las ligas más competitivas del mundo y demostrar que las condiciones que hoy ilusionan a Toulon también pueden traducirse en rendimiento dentro de la cancha.