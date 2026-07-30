Un ex Tarucas recibió un gran elogio en Toulon: “Es físicamente imponente”

Luciano Asevedo todavía no debutó oficialmente con Toulon, pero ya empezó a generar una gran expectativa en Francia. El joven forward mendocino, con pasado reciente en Tarucas, recibió un importante respaldo por parte del head coach Pierre Mignoni, quien explicó por qué el club decidió incorporarlo y dejó en claro que se trata de un proyecto pensado a largo plazo.