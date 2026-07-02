De Tarucas al rugby francés: Luciano Asevedo fue presentado como refuerzo de Toulon

Resumen para apurados
- El club francés Toulon presentó al mendocino Luciano Asevedo como nuevo refuerzo por dos temporadas, tras destacarse con Tarucas en el Súper Rugby Américas.
- Con 22 años y formado en Liceo RC, el segunda línea integró el XV ideal del torneo americano y ya participó en convocatorias juveniles y mayores de Los Pumas.
- Su llegada al prestigioso Top 14 francés junto a otros compatriotas representa un paso clave para consolidar su carrera y lograr su debut oficial con Los Pumas.
Luciano Asevedo continúa dando pasos firmes en su carrera. Luego de sobresalir con Tarucas en el Súper Rugby Américas y de meterse en la consideración de Los Pumas, el segunda línea fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Toulon, uno de los clubes más importantes del rugby francés.
El mendocino, de apenas 22 años, firmó contrato por las próximas dos temporadas y afrontará su primera experiencia profesional en Europa.
De Tarucas al Top 14
Formado en Liceo RC de Mendoza, Asevedo fue una de las grandes figuras de Tarucas durante la última edición del Súper Rugby Américas.
Su rendimiento fue tan destacado que integró el XV ideal del torneo, reconocimiento reservado para los mejores jugadores de la competencia.
Con sus 2,03 metros de altura y 125 kilos, el segunda línea llamó la atención de Toulon, que decidió incorporarlo para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada del Top 14.
Su recorrido con Los Pumas
Aunque todavía espera sumar su primer partido oficial con la selección mayor, Asevedo ya acumula una importante experiencia dentro del sistema de la Unión Argentina de Rugby.
Disputó el Mundial M20 con Los Pumitas en 2023 y volvió a ser convocado en 2024, aunque una lesión lo dejó fuera del torneo pocos días antes del debut.
También integró como invitado el plantel de Los Pumas durante el Rugby Championship 2024 y formó parte del grupo que consiguió la histórica victoria frente a los British & Irish Lions en 2025, aunque no llegó a ingresar.
Actualmente integra el plantel de Felipe Contepomi para el Nations Championship 2026.
El mensaje de Asevedo tras firmar con Toulon
Tras oficializarse su incorporación, el mendocino expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "Estoy muy feliz de unirme a Toulon. Llego con mucho entusiasmo, la ambición de mejorar cada día y de darlo todo por el club y mis compañeros. Tengo muchas ganas de descubrir el estadio, conocer a la hinchada y comenzar esta nueva aventura", dijo.
En el conjunto francés compartirá plantel con otros argentinos, entre ellos Tomás Albornoz y Juan Ignacio Brex, en una nueva etapa que puede convertirse en el impulso definitivo hacia su esperado debut oficial con Los Pumas.