De Tarucas al rugby francés: Luciano Asevedo fue presentado como refuerzo de Toulon

El mensaje de Asevedo tras firmar con Toulon

Tras oficializarse su incorporación, el mendocino expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "Estoy muy feliz de unirme a Toulon. Llego con mucho entusiasmo, la ambición de mejorar cada día y de darlo todo por el club y mis compañeros. Tengo muchas ganas de descubrir el estadio, conocer a la hinchada y comenzar esta nueva aventura", dijo.