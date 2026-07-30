Hallaron muerta en una playa de Punta del Este a una joven argentina de 18 años que era buscada desde el lunes

Resumen para apurados
- Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, argentina de 18 años, fue hallada muerta el martes por la noche en una playa de Punta del Este tras haber desaparecido el lunes.
- La joven fue rastreada por cámaras tras tomar un colectivo hacia Playa Mansa. Su padre halló el cuerpo entre arbustos y la hipótesis principal apunta a un presunto suicidio.
- La causa continúa bajo investigación policial para esclarecer el hecho, mientras la familia solicita asistencia financiera a la comunidad para cubrir los gastos del sepelio.
Una joven argentina de 18 años que era intensamente buscada desde el lunes fue encontrada muerta en una playa de Punta del Este. La víctima, oriunda de Córdoba, residía desde hacía algunos años en Uruguay junto a parte de su familia.
La adolescente fue identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto. De acuerdo con la información publicada por medios uruguayos, fue hallada sin vida en la zona de la parada 5 de Playa Mansa.
La desaparición había sido denunciada por su familia durante la tarde del lunes, luego de que la joven saliera de su casa, en Maldonado, con destino a la biblioteca y no regresara. A partir de ese momento, las autoridades emitieron un alerta e iniciaron un operativo de búsqueda.
El martes, los investigadores establecieron que la joven había abordado un colectivo desde Maldonado hacia Punta del Este, según informó Montevideo Portal.
Más tarde, cámaras de seguridad privadas de edificios de la zona registraron su presencia cerca de la parada 5 de Playa Mansa. Durante el rastrillaje, el padre de la joven y otras personas que participaban de la búsqueda advirtieron un bulto entre los arbustos y dieron aviso a la Policía.
Los efectivos llegaron al lugar alrededor de las 21.30 y encontraron un cuerpo. Poco después confirmaron que se trataba de la joven desaparecida. Los peritos forenses determinaron que el fallecimiento se había producido minutos antes del hallazgo.
Según informó el portal Portada Punta del Este, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la joven se habría quitado la vida. De todos modos, la causa continúa bajo investigación.
La familia pidió ayuda para afrontar el sepelio
Tras conocerse el desenlace, los familiares de la joven agradecieron el acompañamiento recibido durante la búsqueda y solicitaron colaboración para afrontar los gastos del sepelio.
"Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra. Su papá y familia son laburantes y no pueden afrontar solos esta situación", expresaron en un comunicado difundido a través de las redes sociales.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda. Hablar con un familiar, un amigo de confianza o un profesional de la salud mental puede marcar una diferencia. Si existe un riesgo inmediato, comunicate con el servicio de emergencias de tu localidad o acudí al centro de salud más cercano.