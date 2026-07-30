Hallaron muerta en una playa de Punta del Este a una joven argentina de 18 años que era buscada desde el lunes

"Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra. Su papá y familia son laburantes y no pueden afrontar solos esta situación", expresaron en un comunicado difundido a través de las redes sociales.