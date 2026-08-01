El misterio de la Coca-Cola: encontraron en un convento italiano un folleto con una receta casi idéntica

La coincidencia histórica con la fórmula original de la Coca-Cola radica en sus ingredientes principales: según el folleto el tónico estaba compuesto por 30 gramos de nuez de kola, 10 de hojas de coca boliviana, infundido en un litro de una mezcla alcohólica/vino. Los frailes conseguían estos ingredientes exóticos de América Latina y África gracias a los misioneros de la orden que viajaban en esa época. De hecho, el elíxir era tan popular en Florencia que, entre 1865 y 1871 (cuando la ciudad fue capital de Italia), los empleados gubernamentales y del Ministerio de Finanzas solían pasar por la farmacia del convento a tomarse su "copita" reconstituyente.