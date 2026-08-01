El misterio de la Coca-Cola: encontraron en un convento italiano un folleto con una receta casi idéntica

Resumen para apurados
- El padre Manuel Russo halló recientemente en el convento San Marco, Italia, un folleto con una receta similar a la Coca-Cola mientras ordenaba los archivos de la farmacia.
- El tónico, creado por frailes en el siglo XIX a base de coca y nuez de kola para combatir el cansancio, coincide con el jarabe que John Pemberton elaboró en EE. UU. en 1886.
- Aunque no hay pruebas de plagio, el hallazgo muestra que la fórmula responde a una tendencia farmacéutica de la época, sumándose a otros antecedentes europeos similares.
El padre Manuel Russo, rector del convento de San Marco, dijo que se topó con el documento amarillento, una especie de folleto promocional, mientras ordenaba los archivos. “No quiero que Coca-Cola me demande ni nada por el estilo”, bromeó sobre el pequeño folleto que encontró en la farmacia del convento. “El señor Pemberton inventó su propia receta, y sin alcohol… Además, en aquella época otros ya elaboraban este tipo de medicina con hojas de coca. Era bastante común en Italia y Francia. Lo único que puedo decir es que la farmacia de San Marcos tenía su propia receta”, agregó el Padre en un reportaje que reproduce The Guardian.
El curioso revuelo le pone otro toque de misterio a la receta de la Coca Cola, un secreto, pero con trascendidos. El origen oficial de la bebida gaseosa más famosa del mundo se sitúa en 1886 en Atlanta, Estados Unidos, cuando el farmacéutico John Stith Pemberton creó un jarabe medicinal y vigorizante llamado French Wine Coca, concebido inicialmente para aliviar el cansancio físico y mental.
¿Qué describe el “papelito”?
El documento describe la fórmula de un elíxir vinoso reconstituyente, un tónico medicinal creado por los frailes dominicos para combatir el cansancio físico y mental, los dolores de cabeza y los achaques de la vejez.
La coincidencia histórica con la fórmula original de la Coca-Cola radica en sus ingredientes principales: según el folleto el tónico estaba compuesto por 30 gramos de nuez de kola, 10 de hojas de coca boliviana, infundido en un litro de una mezcla alcohólica/vino. Los frailes conseguían estos ingredientes exóticos de América Latina y África gracias a los misioneros de la orden que viajaban en esa época. De hecho, el elíxir era tan popular en Florencia que, entre 1865 y 1871 (cuando la ciudad fue capital de Italia), los empleados gubernamentales y del Ministerio de Finanzas solían pasar por la farmacia del convento a tomarse su "copita" reconstituyente.
¿Le copió Pemberton a los religiosos italianos?
No hay ninguna prueba documental que demuestre que Pemberton conociera la receta de Florencia. Lo más probable es que se trate de un caso de evolución paralela. A finales del siglo XIX, la combinación de coca (como estimulante) y nuez de kola (por su cafeína) estaba muy de moda en la farmacéutica occidental de la época. El hallazgo en Florencia no es la receta exacta y secreta de la compañía estadounidense actual, sino el descubrimiento de un antepasado directo o equivalente europeo.
Al igual que la “Nuez de Coca Cola” que se produce en Aielo de Malferit, un pequeño municipio de la Comunidad Valenciana, en España. Se elabora desde el siglo XIX y es un jarabe muy parecido. En el pasado su nombre era "Anís Celestial" y lo elaboraba la Fábrica de Licores de Aielo, fundada en 1880 por tres amigos, Bautista Aparici, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz.
Con sus licores, los propietarios ganaron numerosos premios y participaron en eventos internacionales, entre ellos la Exposición Universal de París de 1889 y un concurso de bebidas celebrado en Filadelfia en 1885, precisamente un año antes del nacimiento oficial de la Coca Cola.
"Aparici viajaba a menudo a Estados Unidos para abrir nuevos mercados. En aquellos años una plaga destruyó nuestros viñedos y él trajo una vid más resistente, la americana, que seguimos utilizando hoy. A cambio dejaba botellas de 'Nuez de Cola Coca'", cuenta a la "BBC" Juan Juan Micó, actual propietario de la fábrica.
No existen más testimonios de vínculos entre Aparici y Estados Unidos. Lo que se sabe es que al año siguiente Pemberton creó la "French Wine Coca", que más tarde se llamaría Coca Cola y alcanzaría un éxito extraordinario.