Una obra de $2.000 millones busca mejorar el servicio de agua para 700.000 tucumanos
Resumen para apurados
- La SAT ejecuta en San Miguel de Tucumán una obra de $2.000 millones en la planta Muñecas para renovar el acueducto El Cadillal y mejorar el agua de 700.000 usuarios.
- Los trabajos durarán cuatro meses, llevan un 40% de avance y se financian con fondos propios. La obra civil incluye el hormigonado y requerirá un corte programado del servicio.
- La mejora garantizará mayor caudal y presión en la capital. No obstante, la SAT advierte que el desarrollo urbano requerirá millonarias inversiones adicionales en servicios.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) avanza con una de las obras de infraestructura hídrica más importantes de los últimos años en la capital. En la planta potabilizadora Muñecas se ejecuta la renovación integral de las válvulas de llegada del acueducto de El Cadillal, una intervención que demandará una inversión cercana a los $2.000 millones y que, según las autoridades, beneficiará a unos 700.000 usuarios con una mejora en el caudal y la presión del servicio.
Durante una recorrida por los trabajos, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó que la obra apunta a modernizar un sistema que nunca había sido intervenido desde su construcción. "Esta planta tiene 50 años y nunca tuvo mantenimiento. Lo que estamos haciendo es la renovación total de las válvulas de llegada del acueducto de El Cadillal", señaló.
El funcionario explicó que actualmente se desarrolla el hormigonado de las nuevas estructuras, una tarea que demanda el uso de 15 camiones de hormigón, un volumen que comparó con la construcción de "dos edificios" para dimensionar la magnitud del proyecto.
Según precisó, la renovación permitirá optimizar todo el funcionamiento del sistema, desde la captación del agua hasta su potabilización, transporte e ingreso a la planta. "Va a significar un beneficio para los ciudadanos de San Miguel de Tucumán porque habrá mayor caudal y mayor presión de agua".
Cuatro meses de obra y fondos propios
Caponio indicó que los trabajos comenzaron hace unos 40 días, presentan un avance cercano al 40% y demandarán aproximadamente dos meses más para su finalización, completando un plazo total de cuatro meses.
La inversión, remarcó, asciende a unos $2.000 millones y se financia íntegramente con recursos propios de la empresa. "Son obras que debieron haberse hecho antes y no se hicieron. Hoy las estamos ejecutando con fondos genuinos de la SAT por decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo", sostuvo.
El área beneficiada comprende un amplio sector de la capital delimitado por avenida Ejército del Norte, Francisco de Aguirre, Juan B. Justo, avenida Avellaneda y calle Alsina.
Habrá un corte programado
El titular de la SAT aclaró que, una vez concluida la obra civil, será necesario realizar un corte temporal del acueducto para conectar las nuevas instalaciones.
"Ese día se informará con anticipación a la ciudadanía para que pueda administrar el consumo de agua, porque será necesario interrumpir la provisión mientras se pone en funcionamiento la obra", explicó.
Reparaciones en Anfama y Vipos
Durante la entrevista, Caponio también se refirió a la reciente reparación del acueducto de Anfama, afectado por la rotura de un tramo provocada por las raíces de un árbol en la zona de la sierra de San Javier.
El acceso al lugar, explicó, demandó casi dos días de trabajo debido a la dificultad del terreno. "Hoy tenemos los tres acueductos principales funcionando a plena capacidad, junto con 60 nuevos pozos de agua que garantizan la producción para toda la provincia", aseguró.
Consultado sobre el pedido realizado por la SAT al Concejo Deliberante para limitar nuevas construcciones en sectores críticos de la capital, Caponio insistió en que antes de habilitar edificios de mayor altura deben realizarse importantes inversiones en infraestructura.
El planteo se centra principalmente en el sector comprendido entre avenida Mate de Luna, Ejército del Norte, Camino del Perú y avenida Roca.
"Si se autorizan edificios sin hacer antes las obras de agua potable, cloacas y desagües pluviales, se generarán inconvenientes para los vecinos que ya viven en esa zona", advirtió.
Según los cálculos de la empresa, solo la renovación de las redes cloacales y el refuerzo del sistema de agua requerirían una inversión cercana a los $15.000 millones.
Además, recordó que al asumir la actual gestión detectaron 76 edificios construidos sin la correspondiente factibilidad técnica, situación que, según sostuvo, afectó el suministro en barrios como Don Bosco, Floresta y Ciudadela.
Finalmente, señaló que las modificaciones en los códigos de planeamiento urbano son competencia de cada municipio, aunque consideró indispensable que exista un trabajo coordinado entre los gobiernos locales, la Provincia y la SAT para garantizar que el crecimiento urbano vaya acompañado por las obras de infraestructura necesarias.