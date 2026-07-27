Una obra de $2.000 millones busca mejorar el servicio de agua para 700.000 tucumanos

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) avanza con una de las obras de infraestructura hídrica más importantes de los últimos años en la capital. En la planta potabilizadora Muñecas se ejecuta la renovación integral de las válvulas de llegada del acueducto de El Cadillal, una intervención que demandará una inversión cercana a los $2.000 millones y que, según las autoridades, beneficiará a unos 700.000 usuarios con una mejora en el caudal y la presión del servicio.