La Legislatura aprobó el financiamiento para la obra de desagües del barrio 360 Viviendas

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó este jueves el financiamiento de $700 millones para la obra de desagües pluviales en el barrio 360 Viviendas para evitar inundaciones.
- El convenio entre Provincia y Municipio financiará el 50% del proyecto iniciado en abril. Los fondos se desembolsarán progresivamente sujetos a certificaciones y auditorías.
- La obra resolverá los problemas históricos de drenaje urbano en los períodos de lluvias intensas y fortalecerá la infraestructura hídrica de la capital tucumana.
La Legislatura aprobó este jueves el convenio de coordinación y colaboración entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para financiar la obra de “Desagües Pluviales del Barrio 360 Viviendas”. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, fue sancionada durante una sesión extraordinaria presidida por el vicegobernador y titular del cuerpo, Miguel Acevedo.
El acuerdo permitirá otorgar una asistencia financiera no reintegrable destinada a acompañar la ejecución del proyecto, que comenzó a ponerse en marcha el pasado 17 de abril con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta capitalina Rossana Chahla, junto a funcionarios provinciales, municipales y legisladores.
La obra tiene como objetivo fortalecer la infraestructura hídrica del sector y dar respuesta a los problemas vinculados al drenaje urbano, mediante la mejora del sistema de desagües pluviales y del escurrimiento de las aguas durante los períodos de lluvias intensas.
Según establece el convenio aprobado, la Provincia financiará hasta el 50% del costo total de los trabajos, con un aporte máximo de $700 millones. Los fondos serán transferidos de manera progresiva, de acuerdo con el avance de la obra y la presentación de las certificaciones técnicas correspondientes.
El proyecto había recibido dictamen favorable luego del análisis conjunto de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura.
Además, la norma contempla mecanismos de control y seguimiento sobre el uso de los recursos públicos. En ese sentido, el Gobierno provincial tendrá la facultad de realizar auditorías técnicas, administrativas y financieras para verificar el cumplimiento del convenio y la correcta aplicación del financiamiento.