La Legislatura aprobó el financiamiento para la obra de desagües del barrio 360 Viviendas

La Legislatura aprobó este jueves el convenio de coordinación y colaboración entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para financiar la obra de “Desagües Pluviales del Barrio 360 Viviendas”. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, fue sancionada durante una sesión extraordinaria presidida por el vicegobernador y titular del cuerpo, Miguel Acevedo.