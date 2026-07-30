Empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto de 2026 y qué pasa con los aumentos

El esquema de aumentos pactado para las empleadas domésticas concluyó su vigencia y, en consecuencia, no habrá modificaciones en las remuneraciones durante agosto. Quienes se desempeñan en el sector percibirán la misma cifra fijada en julio a la espera de un nuevo encuentro paritario que dictamine las pautas del régimen en casas particulares. La rectificación previa representó una suba del 1,4% en los pisos de cada categoría, con validez tanto para el personal con retiro como sin retiro.