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Empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto de 2026 y qué pasa con los aumentos

Finalizar el esquema de aumentos acordado por la Cntcp, las trabajadoras de casas particulares mantendrán los valores de julio.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto de 2026 y qué pasa con los aumentos
Fuente: Clarin
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las empleadas domésticas en Argentina mantendrán en agosto de 2026 los mismos sueldos de julio, al haber concluido el esquema de aumentos fijado por la Cntcp.
  • El congelamiento sucede tras completarse el último tramo de aumentos del 1,4% en julio, dentro de una pauta escalonada que incluyó subas desde abril para mitigar la inflación.
  • El sector permanece a la espera de la convocatoria a una nueva paritaria que defina los próximos incrementos salariales y reajuste las escalas mínimas de la actividad.
Resumen generado con IA

El esquema de aumentos pactado para las empleadas domésticas concluyó su vigencia y, en consecuencia, no habrá modificaciones en las remuneraciones durante agosto. Quienes se desempeñan en el sector percibirán la misma cifra fijada en julio a la espera de un nuevo encuentro paritario que dictamine las pautas del régimen en casas particulares. La rectificación previa representó una suba del 1,4% en los pisos de cada categoría, con validez tanto para el personal con retiro como sin retiro.

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Dicho ajuste correspondió al tramo final del acuerdo pautado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp), en el marco de la normativa contemplada por la Ley N.º 26.844.

Cuánto cobra una empleada domésticas en agosto 2026

Los valores aplicables durante agosto mantendrán la misma escala fijada en julio tras la última actualización del 1,4%. De este modo, las trabajadoras del sector percibirán las cifras estipuladas para cada escalafón mientras la actividad aguarda el inicio de un nuevo debate paritario. El esquema de remuneraciones vigente se estructuró mediante subas escalonadas destinadas a recuperar el poder adquisitivo frente a la dinámica de los precios.

Dicha pauta contempló ajustes sucesivos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Cada incremento se calculó sobre los pisos salariales del período inmediato anterior.  Los montos de agosto serán los siguientes:

Supervisores

  • Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.
  • Sin retiro: $4.223,25 por hora y $612.673,11 mensuales.
  • Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.
  • Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.342,17 mensuales.
  • $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.
  • Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.
  • Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.
  • Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales.
  • Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.
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