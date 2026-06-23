Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes en julio de 2026 tras el nuevo aumento
Las trabajadoras de casas particulares recibirán un incremento del 1,4% en julio, que se suma al aumento de junio y a la incorporación de una parte de las sumas extraordinarias al salario básico. Así quedan las escalas para niñeras y cuidadores.
Resumen para apurados
- Las empleadas domésticas de Argentina recibirán un aumento del 1,4% en julio de 2026 tras un nuevo acuerdo paritario nacional para actualizar las escalas salariales del sector.
- La suba se suma al 1,5% de junio y a la incorporación de sumas extraordinarias. Así, el valor por hora para cuidadores subirá a $3.996,45 con retiro y $4.435,86 sin retiro.
- Aunque esta actualización establece un nuevo piso salarial de referencia, el porcentaje acordado continúa por debajo de las expectativas del sector frente al costo de vida.
Las empleadas domésticas y demás trabajadores comprendidos en el Régimen de Casas Particulares volverán a recibir un aumento salarial en julio de 2026, luego de la actualización aplicada en junio.
El nuevo acuerdo paritario establece una suba del 1,4% sobre los salarios vigentes, que se suma al incremento del 1,5% otorgado durante junio. Además, en julio se incorporará al salario básico el 50% restante de las sumas extraordinarias acordadas en marzo, lo que elevará las remuneraciones mínimas del sector.
La actualización alcanza a todas las categorías, entre ellas la de Asistencia y Cuidado de Personas, que incluye a niñeras, cuidadores de adultos mayores, asistentes de personas con discapacidad y acompañantes de personas enfermas.
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por hora en julio de 2026
Con el aumento previsto para julio, las remuneraciones mínimas de la categoría Asistencia y Cuidado de Personas serán las siguientes:
Con retiro
$3.996,45 por hora
$505.302,76 por mes
Sin retiro
$4.435,86 por hora
$558.972,92 por mes
Estos valores corresponden al salario mínimo de referencia y deberán respetarse en las relaciones laborales alcanzadas por el régimen de casas particulares.
Cuánto aumenta el valor de la hora en julio
En comparación con los valores vigentes durante junio, el incremento será de:
Personal con retiro
Junio: $3.862,18 por hora
Julio: $3.996,45 por hora
Aumento: $134,27 por hora
Personal sin retiro
Junio: $4.295,26 por hora
Julio: $4.435,86 por hora
Aumento: $140,60 por hora
Qué tareas comprende la categoría de Asistencia y Cuidado de Personas
Esta categoría incluye a quienes realizan tareas de cuidado y acompañamiento dentro del hogar, entre ellas:
Niñeras.
Cuidado de adultos mayores.
Asistencia a personas con discapacidad.
Acompañamiento de personas enfermas.
La normativa aclara que estas funciones no implican prestaciones médicas ni terapéuticas, sino tareas de asistencia cotidiana y acompañamiento.
Cómo fueron los aumentos para empleadas domésticas en 2026
El acuerdo salarial homologado estableció incrementos mensuales acumulativos:
Abril: 1,8%
Mayo: 1,6%
Junio: 1,5%
Julio: 1,4%
Además, durante junio y julio comenzaron a incorporarse al salario básico las sumas extraordinarias acordadas previamente, lo que impacta sobre el cálculo de las remuneraciones mínimas.
Cuánto cobra una empleada doméstica por día
Tomando como referencia una jornada de ocho horas, los valores mínimos diarios rondarán:
Con retiro: aproximadamente $31.972 por día.
Sin retiro: aproximadamente $35.487 por día.
Estos montos corresponden únicamente al salario básico y pueden incrementarse por conceptos como antigüedad, horas extras, trabajo en zonas desfavorables u otros adicionales previstos por la legislación.
Aguinaldo: qué pasó en junio
Durante junio, además del aumento salarial, las trabajadoras de casas particulares percibieron la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año, incluyendo todos los conceptos remunerativos establecidos por la normativa vigente.
Con la actualización de julio, las empleadas domésticas volverán a ver una mejora en sus ingresos mínimos, aunque el porcentaje acordado continúa por debajo de las expectativas de buena parte del sector frente al aumento del costo de vida.